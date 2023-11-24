Чи готуватися українцям до вимкнення світла: енергетик пояснив заяву Укренерго щодо дефіциту

В українській енергосистемі 22 листопада зафіксували дефіцит. Щоб уникнути вимкнення світла, людей закликали ощадливо споживати електроенергію.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив 24 Каналу, що економією ми зможемо самі собі допомогти. Через втрату половини генерувальних потужностей єдиний шлях – скоротити споживання електроенергії.

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"Треба розуміти, що на сьогодні рівно половину наших генерувальних потужностей знищено, значно пошкоджено або захоплено. Саме тому ми опинились у ситуації, коли виникає цей дефіцит", – зазначив Харченко.

Крім того, впливає похолодання. З кожним градусом у мінус українська енергосистема потребує додаткових 200 мегаватів потужності, щоб покрити споживання. 200 мегаватів – це додатковий енергоблок, якого в нас немає. Тому єдиний спосіб уникнути вимкнення світла – саме на цей обсяг намагатися скоротити інше споживання.

Дефіцит виникає не протягом усієї доби, а тільки в пікові години – між 7:30 – 10:00 і між 17:00 – 20:00. Якщо в цей час українці обмежать споживання електрики, це значно допоможе. Зокрема, ідеться про електричні бойлери, праски, пральні машини, мікрохвильовки тощо.



Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 Каналу

Ситуація в енергосистемі контрольована

Натепер Україна компенсує дефіцит за допомогою європейських партнерів. Укренерго дуже добре вибудувала відносини з колегами з Румунії, Польщі, Словаччини.

Ми вчасно і в достатньому обсязі отримуємо допомогу, яка дає змогу, попри певний дефіцит в енергосистемі генерувальних потужностей, обходитись без будь-яких вимкнень,

– підсумував Харченко.

Якщо ж таки будуть планові вимкнення, то кожна область матиме свій ліміт, який розподілятимуть між споживачами. Відповідно не буде жодних переваг у якихось регіонів – усі вони матимуть свої обмеження.

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