Дефіцит протягом всієї доби: як відключатимуть світло 7 червня

В енергосистемі України й досі зберігається дефіцит. Внаслідок цього, на жаль, не обійтися без застосування лімітів на споживання електроенергії.

На жаль, регулярні російські атаки спричинили великий дефіцит електроенергії в енергосистемі нашої держави. Тому, в Україні вкотре вимушено застосовують обмеження її використання.

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Якими будуть відключення світла 7 червня

Як повідомили в Укренерго, завтра, 7 червня, протягом усієї доби на території нашої держави прогнозується значний дефіцит в енергосистемі. Тому, вимушено будуть запроваджені ліміти на використання електроенергії.

Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00,

– йдеться у повідомленні компанії.

Також зазначається, що у разі перевищення встановлених лімітів споживання доведеться застосовувати графіки аварійних відключень.

Поточна ситуація в енергосистемі України: що відомо

За даними Financial Times, за час повномасштабного вторгнення обсяги генерації електроенергії у нашій державі скоротилися з 55 до 20 гігаватів. Водночас збитки від останніх російських атак по українських станціях становлять близько мільярда доларів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що тривалість відключень та ліміти обсягів споживання електроенергії залежать від специфіки кожної області, зокрема, від кількості об'єктів критичної інфраструктури. Через те відключення світла можуть бути різними у різних регіонах.

Наразі з урахуванням ремонтів блоків і останніми руйнуваннями катастрофічно не вистачає електроенергії на наші потреби. Тож обмеження будуть. І якщо не вкладатимемося в графіки, Укренерго вводитиме екстрені обмеження.

Водночас гендиректор YASNO Сергій Коваленко наголосив, що українців чекатиме складна зима. Внаслідок обстрілів, енергосистема України частково не підлягає відновленню. Наразі спрогнозувати, скільки об'єктів встигнуть відремонтувати енергетики, надважко.

Зауважимо також, що лише внаслідок обстрілу 1 червня було втрачено 1,2 гігавата електроенергії, а інфраструктура, яка має важливе значення для транспортування газу з підземних сховищ на Заході України, була сильно пошкоджена.