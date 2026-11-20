Російські війська 20 листопада випустили по Україні 20 балістичних і 80 крилатих ракет через виснаження власних запасів. Окупанти б'ють боєприпасами безпосередньо з конвеєра, не шкодуючи ресурсу стратегічної авіації.

Противнику суттєво бракує балістики внаслідок влучних ударів українських сил по виробничих потужностях ВПК Росії, зокрема підприємствах із випуску каучуку та порохових шашок. Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Ракети просто з конвеєра та залишки "Іскандерів"

Аналітик зауважив, що дефіцит високоточного озброєння змушує росіян одразу застосовувати продукцію без накопичення на складах.

У них не вистачає самих ракет балістичних. Збиті ракети показують, що вони зібрані буквально кілька днів тому: наприклад, збірка завершилася 3 листопада, а 10-го її вже запустили. Вони використовують абсолютно свіжі боєприпаси безпосередньо з конвеєра. Наші санкції виявилися набагато ефективнішими за західні,

– зазначив Костянтин Криволап.

Також експерт повідомив, що спеціальний підрозділ ЗСУ щотижня знищує по 1–2 пускові установки комплексу "Іскандер". Зараз поблизу кордонів України їх налічується приблизно 35 – 40 одиниць. Паралельно ворог регулярно втрачає перероблені для ударів по землі комплекси С-300 та С-400 разом із дефіцитними командними машинами й підготовленими екіпажами.

Через брак наземних комплексів окупанти змушені робити ставку на крилаті ракети повітряного базування. Як зазначив аналітик, стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 росіяни раніше намагалися берегти, проте Володимир Путін наказав підіймати борти без огляду на зношення техніки та вичерпання моторесурсу.

Захист переправ через Дніпро в Києві

Коментуючи намагання загарбників завдавати ударів по столичній інфраструктурі, аналітик зазначив, що ворог прагне пошкодити полотно та обшивку споруд, аби заблокувати автомобільний трафік. Водночас зруйнувати тримальні конструкції мостів наявними в окупантів засобами вкрай важко. Експерт закликав міську владу підготувати альтернативні маршрути переправи між лівим та правим берегами.

Якщо будувати понтонні переправи складно, то зробити прості причали набагато швидше й простіше. Плавзасобів вистачає, навіть із Херсона й Миколаєва готові передати катери. Кораблики можна розосередити вздовж Дніпра, щоб не було скупчення, а питання зимового замерзання води легко вирішується ультразвуковими установками та буксирами-криголамами,

– зазначив фахівець.

Крім цього, успішна бойова робота українських пілотів на винищувачах F-16, Mirage та МіГ-29, які навчилися ліквідовувати крилаті ракети й реактивні БпЛА, уже змушує військових із країн НАТО переглядати застарілі оборонні стандарти.

Які загрози Україні залишаються

Попри дефіцит окремих видів озброєння, Росія зберігає можливість завдавати масованих ударів по українських містах і критичній інфраструктурі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час масованої атаки 20 листопада ворог випустив 111 ракет і сотні дронів, цілячись переважно по підстанціях та столичних мостах.

Тому важливими залишаються не лише посилення протиповітряної оборони, а й системне знищення засобів ураження та пускових установок противника. Водночас бойовий досвід української авіації стає важливим ресурсом для посилення оборони України. А пошук альтернативних способів транспортного сполучення через Дніпро може стати важливим елементом стійкості столиці в разі нових атак на мости.