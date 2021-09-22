Дехто зарано розвішує ярлики, – Разумков про причетність олігархів до замаху на Шефіра
Джерело:24 канал
Дмитро Разумков відреагував на обстріл автомобіля Сергія Шефіра. Політик не радить пов'язувати напад із законопроєктом про деолігархізацію.
Це злочин і байдуже, хто його скоїв, – Разумков
Спікер Верховної Ради порадив не робити швидких висновків. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
Важливо Замах на Шефіра під Києвом: усе, що відомо про обстріл авто помічника Зеленського
Я б не пов'язував це з боротьбою проти олігархів. Це злочин і байдуже, хто його скоїв – багата людина, бідна людина чи якісь злочинні елементи. У нас деякі колеги намагаються розвішувати ярлики, це дуже погана тенденція,
– заявив політик.
Водночас він підкреслив, що цей інцидент можна розцінювати, як тиск на Офіс Президента, Володимира Зеленського чи безпосередньо Шефіра.
"Важливо, щоб правоохоронні органи та генпрокурорка максимально ефективно та професійно відпрацювали й знайшли і виконавців, і замовників", – наголосив Разумков.
Обстріл автомобіля Шефіра: що відомо
- Під Києвом зранку 22 вересня невідомі особи обстріляли автомобіль Сергія Шефіра. В автівку влучило 12 куль.
- Сам політик не постраждав, однак його пораненого водія довелося госпіталізувати. В лікарні постраждалому провели операцію. Наразі його здоров'ю нічого не загрожує.
- Нападникам вдалося втекти з місця події. Через це правоохоронці ввели спецоперацію з перехоплення.
- Наразі у поліції розглядають 2 версії того, що трапилося, – замах з метою тиску на керівництво держави та дестабілізація політичної ситуації.
- Водночас в Офісі Президента цей напад назвали терористичним актом, метою якого було залякати команду влади.