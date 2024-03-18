Декілька хвиль і складні маневри: як ворог атакував "Шахедами" вночі

Росія вночі проти 18 березня атакувала Україну 22 дронами-камікадзе типу "Шахед". Наші військові збили більшість ворожих дронів, проте Сили оборони Півдня України розповіли, яким був ворожий обстріл.

Військові повідомили, що російські окупанти знову атакували декількома хвилями. Всі дрони-камікадзе росіяни запустили з російського Приморсько-Ахтарська.

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Що відомо про атаку росіян вночі проти 18 березня Т

Тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони по "Шахедах", які ворог спрямував з напрямку Приморсько-Ахтарська. Дрони виконували складні маневри, змінюючи напрямки руху по маршруту прямування,

– заявили військові.

Вони уточнили, що Сили оборони Півдня збили у своїй зоні відповідальності:

один безпілотник в небі над Запорізькою областю,

2 – над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Внаслідок падіння уламків збитого дрона на багатоквартирний житловий будинок у Кривому Розі, спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідували. Ніхто не постраждав,

– пояснили Сили оборони Півдня.

За їхніми даними, не вдалось уникнути влучань. Зокрема, в Олександрійському районі на Кіровоградщині ворог пошкодив:

промислові об'єкти та житлові будинки навколо;

вибухова хвиля повибивала скло, уламки – побили дахи.

На щастя, люди не постраждали.

Росія атакувала Україну дронами: коротко