Декілька хвиль і складні маневри: як ворог атакував "Шахедами" вночі
Джерело:Сили оборони Півдня України
Росія вночі проти 18 березня атакувала Україну 22 дронами-камікадзе типу "Шахед". Наші військові збили більшість ворожих дронів, проте Сили оборони Півдня України розповіли, яким був ворожий обстріл.
Військові повідомили, що російські окупанти знову атакували декількома хвилями. Всі дрони-камікадзе росіяни запустили з російського Приморсько-Ахтарська.
Дивіться також На Кіровоградщині – 9 ударів по промислових об'єктах: одне підприємство критично пошкоджене
Що відомо про атаку росіян вночі проти 18 березня Т
Тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони по "Шахедах", які ворог спрямував з напрямку Приморсько-Ахтарська. Дрони виконували складні маневри, змінюючи напрямки руху по маршруту прямування,
– заявили військові.
Вони уточнили, що Сили оборони Півдня збили у своїй зоні відповідальності:
- один безпілотник в небі над Запорізькою областю,
- 2 – над Криворізьким районом Дніпропетровської області.
Внаслідок падіння уламків збитого дрона на багатоквартирний житловий будинок у Кривому Розі, спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідували. Ніхто не постраждав,
– пояснили Сили оборони Півдня.
За їхніми даними, не вдалось уникнути влучань. Зокрема, в Олександрійському районі на Кіровоградщині ворог пошкодив:
- промислові об'єкти та житлові будинки навколо;
- вибухова хвиля повибивала скло, уламки – побили дахи.
На щастя, люди не постраждали.
Росія атакувала Україну дронами: коротко
- Росія атакувала Україну 22 дронами-камікадзе типу "Шахед" та 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400, двома керованими авіаційними ракетами Х-59.
- Наші військові збивали дрони у Київській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Рівненській областях.
- На Київщині уламки не влучили ані в об'єкти житлової, ані в об'єкти критичної інфраструктури. У Кривому Розі збили два ворожих дрони, проте уламки впали на п'ятиповерховий будинок, люди цілі. На Хмельниччині сили ППО знищили один ворожий безпілотник, проте внаслідок атаки зазнала поранень місцева мешканка 1976 року народження. Вона в лікарні з травмою правого плеча та обличчя.