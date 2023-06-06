Демобілізація в Україні й ротація військових: Зеленський розповів, коли це відбуватиметься

Володимир Зеленський дав чітку відповідь щодо процесів демобілізації українських військ. За словами українського очільника, наразі про цей процес говорити зарано.

Попри це він зазначив, що ротацію українських захисників проводять безперервно. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський розповів про демобілізацію в Україні

Президент України заявив, що як такого процесу демобілізації в Україні наразі немає. За його словами, це пов'язано з активними військовими діями на фронті.

Про демобілізацію, мені здається, зарано говорити. Війна продовжується,

– зазначив він.

Відповідно всі процеси з мобілізації українських солдатів триватимуть і далі.

Яка ситуація в Україні з ротацією

Зеленський наголосив, що ротація українських солдатів продовжується. Він зазначив, що це відбувається тоді, коли наші захисники відчувають втому від постійного перебування на фронті.

"Ротаційні кроки відбуваються під керівництвом Главкому і Генштабу", – підкреслив він.

Наостанок президент запевнив, що якщо військові мають проблеми з ротацією, то він буде особисто піднімати це питання серед військового командування. На його думку, наше керівництво має знати чим живе сьогодні український захисник, а також чи має він потребу у відновленні та відпочинку.

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