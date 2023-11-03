Рішення щодо демобілізації: Данілов сказав, від чого це залежить

Олексій Данілов заявив, що теза "воювати чи служити доведеться всім" є аксіомою, адже наш сусід Росія. Водночас він пояснив, що є люди, яких можете скільки завгодно навчати та підготувати, проте вони не підуть воювати.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України заявив в інтерв'ю LIGA.net, що люди мають страх. Проте посадовець запевнив, що захищатися мають всі – всі повинні мати навички захисту, перш за все – себе, пише 24 Канал.

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Що Данілов сказав про демобілізацію

Олексій Данілов відповів на питання, чи є комплексне бачення у Ставки Верховного Головнокомандувача питання демобілізації.

Якщо виникає те чи інше питання, яке потребує розгляду на Ставці, кожен член Ставки має право надати в апарат РНБО свої пропозиції. Перш за все це стосується тих, хто безпосередньо має відношення до військової справи. Валерій Федорович Залужний, міністр оборони (Умєров – 24 Канал) та генерал Шаптала постійно там присутні. Якщо вони подають до нас документи – ми не маємо права не розглянути,

– заявив секретар РНБО.

Водночас він додав, що на Ставці можуть обговорювати багато питань, проте для переходу їх в наказ Верховного Головнокомандувача, має бути офіційне подання до апарату РНБО будь-кого із членів Ставки.

Олексій Данілов також прокоментував тезу, що відсутність рішення про демобілізацію може підірвати суспільство зсередини. Посадовець зауважив, що розуміє, що люди мають відпочивати.

"Я думаю, що, послухавши нашу розмову, члени Ставки, безпосередні військові, зроблять пропозиції, що мають бути визначені якісь правила", – заявив Данілов.

Водночас він запевнив, що це не значить, що військові не мають відпочинку, адже бригади відправляються на відновлення. Ба більше, є такі бійці, яких звідти й не витягнеш через бажання воювати.

Демобілізація в Україні: коротко