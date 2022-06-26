Демонстрація Путіна, політична мета, – Вячорка пояснив, чому бомблять Україну з Білорусі
Російські загарбники продовжують використовувати території Білорусі для бомбардувань українських населених пунктів. Найімовірніше, у цьому є й політична мета Кремля.
Про це 24 каналу повідомив білоруський опозиційний журналіст Франек Вячорка. Він наголосив, що досі залишається присутність російських військових на території Білорусі, водночас невдовзі їхня кількість може збільшитись.
Зверніть увагу Ракетний удар біля Черкас: пошкоджений об'єкт інфраструктури, є загиблий та постраждалі
Мета обстрілів з Білорусі
Однак зараз росіяни використовують сусідню державу не для нападу, а для обстрілу нашої країни. Вячорка зазначив, що вчора (25 червня – 24 канал) та сьогодні (26 червня – 24 канал) російські бомбардувальники заходили в повітряний простір Білорусі та атакували міста в різних областях України, а потім поверталися в Росію.
Це абсолютно нелогічно, але ми думаємо, що тут є політична мета. Це така собі демонстрація Володимира Путіна, що він контролює територію Білорусі, і йому начхати на те, що думають білоруси,
– припустив Вячорка.
За його словами, такі дії російських загарбників є ще одним доказом статусу окупації Білорусі, яка фактично відбулася ще в лютому 2022 року.
Ракетні обстріли з Білорусі
Вночі та вранці 25 червня Росія масово атакувала територію України ракетами, більшість з яких запустила з території Білорусі. Зокрема, повідомляли про вибухи в різних областях України:
- Львівській;
- Київській;
- Чернігівській;
- Житомирській;
- Харківській;
- Миколаївській.
Читайте також У Раді зареєстрували законопроєкт про посилення кордону з Росією і Білоруссю: що пропонують
Про масові запуски ракет військово-повітряними силами Росії повідомили білоруські телеграм-канали. Вони зазначили, що аналізують наявні записи розмов російських пілотів.
Вячорка пояснив, чому бомблять Україну з Білорусі
Росія використовує Білорусь у війні з Україною: останнє
- Головне управління розвідки МО України повідомило, що росіяни знову нарощують свої сили на території Білорусі. Крім того, зазначається, що загарбники хочуть наростити там чисельність оперативно-тактичної авіації.
- На тлі бомбардувань України вчора, 25 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. За інформацією, вони обговорили "гарантування світової безпеки" шляхом озброєння Білорусі ядерною зброєю.
- Крім того, на зустрічі Лукашенко постійно скаржився Путіну на якусь уявну небезпеку. Тож кремлівський диктатор пообіцяв йому допомогу у вигляді ракетно-тактичних комплексів "Іскандер-М".