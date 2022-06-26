Демонстрація Путіна, політична мета, – Вячорка пояснив, чому бомблять Україну з Білорусі

Російські загарбники продовжують використовувати території Білорусі для бомбардувань українських населених пунктів. Найімовірніше, у цьому є й політична мета Кремля.

Про це 24 каналу повідомив білоруський опозиційний журналіст Франек Вячорка. Він наголосив, що досі залишається присутність російських військових на території Білорусі, водночас невдовзі їхня кількість може збільшитись.

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Мета обстрілів з Білорусі

Однак зараз росіяни використовують сусідню державу не для нападу, а для обстрілу нашої країни. Вячорка зазначив, що вчора (25 червня – 24 канал) та сьогодні (26 червня – 24 канал) російські бомбардувальники заходили в повітряний простір Білорусі та атакували міста в різних областях України, а потім поверталися в Росію.

Це абсолютно нелогічно, але ми думаємо, що тут є політична мета. Це така собі демонстрація Володимира Путіна, що він контролює територію Білорусі, і йому начхати на те, що думають білоруси,

– припустив Вячорка.

За його словами, такі дії російських загарбників є ще одним доказом статусу окупації Білорусі, яка фактично відбулася ще в лютому 2022 року.

Ракетні обстріли з Білорусі

Вночі та вранці 25 червня Росія масово атакувала територію України ракетами, більшість з яких запустила з території Білорусі. Зокрема, повідомляли про вибухи в різних областях України:

Львівській;

Київській;

Чернігівській;

Житомирській;

Харківській;

Миколаївській.

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Про масові запуски ракет військово-повітряними силами Росії повідомили білоруські телеграм-канали. Вони зазначили, що аналізують наявні записи розмов російських пілотів.

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