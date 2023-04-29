День "бавовни" в окупантів: у Курській області повідомляють про потужний приліт
Після ранкової "бавовни" у Севастополі 29 квітня з'явились повідомлення про приліт і в Курській області Росії. Місцеві повідомляють про стовп диму у Глушківському районі.
Відповідне відео оприлюднили у російських телеграм-каналах. Автор ролика показує місце влучання, де "тільки-но прилетіло", передає 24 Канал.
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Обставини вибуху
Росіяни у мережі поширюють кадри з місця вибуху, де чоловіки у військовій формі поспіхом намагаються сховатись в автомобілі. Інформації щодо загиблих чи постраждалих внаслідок прильоту немає.
У Курській області розквітла "бавовна": дивіться відео
Варто додати, що Глушнівський район, куди завітала "бавовна", межує з Україною. Однак офіційних повідомлень про причини вибуху ні від української, ні від російської сторін не було.
Де розташований Глушнівський район: дивіться карту
Вибухи в Росії: останні новини
- Нещодавно, 27 квітня, у Гатчинському районі Росії пролунав вибух. Місцеві в мережі повідомляли про "атаку безпілотників". Цікаво, що недалеко від місць, де чули вибухи, розташований Пушкінський аеропорт Санкт-Петербурга.
- За день до цього вибухи лунали і у Володимирській області, яка розташована за Москвою. У лісосмузі після вибухів виявили 3 вирви. Одна з них – 5 метрів у діаметрі та майже 2,5 метри завглибшки.
- Додамо, що 20 квітня, в Бєлгороді, що на Заході Росії, також було неспокійно: прогримів потужний вибух на вулиці Ватутіна. Цікаво, що слідчий комітет заявив, що начебто вибухнув невстановлений пристрій, який нібито утворив величезну вирву на місці події.