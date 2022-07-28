Знову ракетний терор, але нас не залякати, – Зеленський привітав українців із Днем державності

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, щоб привітати із Днем державності. Він наголосив, що попри черговий рекетний терор, який стався зранку 28 липня, ми не здамося та не опустимо рук.

Президент наголосив, що Україна – самостійна, вільна та неподільна держава. І буде такою завжди.

"Нам точно усміхнеться доля": Звернення Зеленського до українців

Глава держави наголосив, що нашу велику українську сім'ю єднає родина державних символів України, це три брати: державний прапор України, Державний Герб і Державний Гімн. Але "дуже важливо не лише відзначати появу державності, але й об'єднуватись для її збереження".

Глава держави пригадав слова з Гімну та переконаний, що нам ще точно усміхнеться доля. Оскільки саме така доля українців.

Ми думали, що запанували у своїй сторонці, ми кладемо душу й тіло за нашу свободу. Бо забули, що далеко не всі вороженьки, як роса на сонці. Але ми не забули, якого ми роду, а отже нам точно усміхнеться доля. Бо це наша доля,

– сказав президент.

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