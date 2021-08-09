Вбивства та катування, – у День корінних народів в ОП нагадали світу про Крим в окупацї

Через окупацію Криму постало питання захисту кримських татар, караїмів та кримчаків. Під російською окупацією корінні народи потерпають від утисків та переслідувань, якщо виступають за цілісність й суверенітет України.

Самопроголошена "влада" вбиває, викрадає і катує людей, проводить обшуки. Також вона забороняє діяльність представницьких органів корінних народів та знищує свободу слова, щоб зламати спротив у Криму.

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В Офісі Президента повідомили, що 9 серпня Україна разом з усім світом відзначає Міжнародний день корінних народів. Держава вкотре звертає увагу міжнародної спільноти на необхідність активно боротися за повернення Криму.

Також в ОП додали, що демократичні країни, які поважають права людини, приєднаються до роботи Кримської платформи. Вона об'єднуватиме національні та міжнародні зусилля на шляху до деокупації півострова та захисту прав його корінних народів.

Як захищають кримськотатарський народ

. Кримська платформа відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві. Вона напрацьовуватиме план щодо деокупації Криму. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що участь у саміті підтвердили 33 країни

Україна прагне звільнити Крим та захистити корінні народи від переслідувань. Тому 26 лютого 2020 року Володимир Зеленський підписав низку документів. Зокрема, указ "Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", щоб вшанувати героїзм громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території.

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Вже у лютому 2021 року Зеленський підписав указ "Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Цим документом він доручив розробити й затвердити Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022 – 2032 роки, а також створити план захисту кримськотатарської мови. Зокрема, затвердити алфавіт на основі латинської графіки.



Також у травні з ініціативи президента Верховна Рада ухвалила закон "Про корінні народи України". Він регулює захист прав та інтересів корінних народів.

Закон "Про корінні народи України": що відомо