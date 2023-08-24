Кольори сміливості та мужності: українські міста підсвітили до Дня Незалежності
До Дня Незалежності України деякі міста вже прикрасили свої будівлі національними кольорами. Імовірно, це тільки початок, адже сьогодні буде багато яскравих фото.
Український стяг учора, на День Прапора 23 серпня, замайорів у Роботиному, неподалік Горлівки та в окупованому Криму – на гору Шаан-Кая його занесли партизани. Сьогодні ж, на День Незалежності України, міста вбираються в патріотичні шати.
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Які будівлі прикрасили
Поки що це зробили у Києві та Харкові.
"Батьківщина-мати" завжди привертає увагу всіх киян і гостей столиці. Нещодавно вона отримала український тризуб замість радянського герба, тож тепер синьо-жовті кольори напрочуд символічні.
"Батьківщина-мати" у патріотичних шатах / Фото Яна Доброносова
Головний вхід Київського вокзалу тепер зустрічає гостей словами про сміливість бути Україною.
Центральний вокзал / Фото "Бабеля"
Харківська міська рада також постала в новому вбранні. Фото оприлюднив Ігор Терехов зі словами "Харків – це Україна. Назавжди!" Слід сказати, що 23 серпня, у День Державного Прапора, це слобожанське місто святкувало свій день народження.
Будівля Харківської міської ради / Фото з каналу Ігоря Терехова
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Як святкуватимуть День Незалежності
- Цьогоріч 24 серпня не буде вихідним, оскільки в Україні триває воєнний стан. Багато акцій проведуть українці за кордоном, а до столиці вже приїжджають світові лідери.
- Масових заходів у Києві на День Незалежності не буде через загрозу ракетних обстрілів. Утім, до 28 серпня буде перекрито Хрещатик – там пройде виставка зразків пошкодженої ворожої техніки.
- Є фото російської техніки, яка виставлена на Хрещатику.
- Найближчими днями українцям треба бути особливо уважними. Росіяни вивели в море ракетоносець та можуть збільшити щільність вогню, щоб зіпсувати нам День Незалежності. Про це розповів військовий експерт Роман Світан, додавши, що від окупантів варто очікувати ракетних та авіаційних ударів.