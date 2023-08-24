Кольори сміливості та мужності: українські міста підсвітили до Дня Незалежності

До Дня Незалежності України деякі міста вже прикрасили свої будівлі національними кольорами. Імовірно, це тільки початок, адже сьогодні буде багато яскравих фото.

Український стяг учора, на День Прапора 23 серпня, замайорів у Роботиному, неподалік Горлівки та в окупованому Криму – на гору Шаан-Кая його занесли партизани. Сьогодні ж, на День Незалежності України, міста вбираються в патріотичні шати.

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Які будівлі прикрасили

Поки що це зробили у Києві та Харкові.

"Батьківщина-мати" завжди привертає увагу всіх киян і гостей столиці. Нещодавно вона отримала український тризуб замість радянського герба, тож тепер синьо-жовті кольори напрочуд символічні.

"Батьківщина-мати" у патріотичних шатах / Фото Яна Доброносова

Головний вхід Київського вокзалу тепер зустрічає гостей словами про сміливість бути Україною.

Центральний вокзал / Фото "Бабеля"

Харківська міська рада також постала в новому вбранні. Фото оприлюднив Ігор Терехов зі словами "Харків – це Україна. Назавжди!" Слід сказати, що 23 серпня, у День Державного Прапора, це слобожанське місто святкувало свій день народження.

Будівля Харківської міської ради / Фото з каналу Ігоря Терехова

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Як святкуватимуть День Незалежності