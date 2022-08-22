Відвертий відчай: чому росії не вдасться зламати українців на День Незалежності

Влада та представники силових структур закликають українців бути особливо обережними в період головного державного свята нашої країни – Дня Незалежності. Тому виникає питання – що саме готують окупанти.

Своїми міркуваннями щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про те, що готують окупанти на День Незалежності та чому всі їхні плани зазнають краху – читайте далі.

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"росія в розпачі готова влаштувати масштабні провокації на День Незалежності", – попереджають в Міноборони та Офісі Президента. Водночас експерти запевняють, що жодного результату у просуванні росіянам це не дасть. Зокрема, вибухи в Криму вже завдають психологічного удару по росіянах, які почали готувати бомбосховища, розуміючи, що це лише початок. В Інституті дослідження війни запевняють, що російська армія знову вичерпала свій частково відновлений потенціал на Сході, отже найближчі місяці не зможе просуватися вперед. Разом з тим, Володимир Зеленський востаннє попередив росіян – якщо ті влаштують судилище над захисниками "Азовсталі" в Маріуполі, про можливість переговорів можна забути й Україна це питання для себе закриє остаточно.

Тож, докладніше про те, що готує росія і як це позначиться на продовженні війни – далі і поговоримо.

Методи нацистів у російській імплементації: що криється за "розслідуванням" вбивства дугіної

росіяни можуть готувати масштабну ракетну атаку по території України вже на День прапора та День Незалежності України – 23 і 24 серпня. Відомо, що кремль зосередив на території білорусі, на аеродромі Зябріка, низку озброєння, зокрема і ракетні системи С-300 та С-400. В останні тижні туди активно перекидали запаси ракет для таких установок.

Окрім того Оперативне командування "Південь" повідомило, що в Чорному морі росія тримає напоготові п’ять носіїв крилатих ракет типу "Калібр", сумарний залп яких становить понад 30 одиниць. Відомо, що близько 15 кораблів знаходиться на постійному чергуванні за мисом Тарханкут. Тобто росіяни ховають свої кораблі, аби по них не влучили ЗСУ. Відомо, що раніше окупанти намагалися не відганяти свої кораблі далеко від узбережжя.

Ба більше, росіяни вже навіть ідеологічну основу для масованої атаки створили – це вбивство доньки ідеолога путіна, так званого філософа алєксандра дугіна. Відповідальність за вибух взяв на себе рух під назвою "Народно-республіканська армія росії", який нібито складається з противників путінського режиму, які закликали до повалення влади кремлівського диктатора, в тому числі насильницькими методами.

Однак 22 серпня у росії висунули власну версію подій – вибухівку в автівці з донькою дугіна нібито дистанційно підірвала українка, яка не так давно разом з донькою приїхала до росії. У фбс заявили, що жінка нібито приїхала з 12-річною донькою до росії місяць тому, влаштувала теракт і безперешкодно виїхала до Естонії де, нібито і переховується.

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Доньку дугіна в кремлі зробили сакральною жертвою, яка мала би виправдати продовження війни в Україні, а особливо удари по Києву та "центрах ухвалення рішень". Мовляв, українці вже прийшли в Москву, отже треба відповісти масованими ракетними ударами Києву та інших містах України. Втім, ховається у цій брехні фсб і ще один небезпечний меседж.

Ще на початку другої світової війни Гітлер оголосив про необхідність остаточного вирішення "єврейського питання". За цією страшною дефініцією крилося те, що Німеччину та і загалом Європу треба "звільнити" від євреїв. У всіх проблемах Німеччини звинувачували саме їх. Тож, зараз українцям, які знаходяться в росії варто бути особливо обережними, адже фсб заявою про те, що мовляв українка з дитиною вбила доньку дугіна, ніби натякає на те, що вимушені біженці з окупованих територій, які приїжджають в росію, можуть бути небезпечними. Всі. Це вже відверте оголошення полювання на українців, яке абсолютно ні чим не відрізняється від методів Гітлера.

Відчай росіян: окупанти панікують після вибухів у Криму

Ми з вами знаємо, що українців не залякати навіть ракетними атаками. Тим паче, що у Повітряних силах ЗСУ запевняють, що готові до будь-яких сценаріїв. Однак усі ці спроби залякування українців – це вже відвертий відчай росіян, які все більше панікують через дії ЗСУ. Річ у тім, що Збройні Сили застосовують власну стратегію ведення війни – знищити якомога більше ворога дистанційно. Головне – зламати його психологічно, щоби ворог панічно боявся контранступу. Паніка уже навіть у Криму. І це не перебільшення.

Уіечері 21 серпня в Криму було чутно вибухи в різних куточках півострова. Знову вибухало біля аеродрому Бельбек, в Козачці в районі Мису Херсонес, так само вибухало в районі Севастополя, Бахчисарая та Новофедорівки. І кожного разу росіяни запевняли, що насправді це робота ППО, мовляв, нічого страшного, всі захищені. Однак, як і з попередніми версіями про порушення протипожежної безпеки, так і з версією з роботою ППО почалися проблеми. росіяни вже сумніваються, що ППО їх прикриє. Тому напередодні, так званий "губернатор Севастополя" міхаїл развожаєв, який раніше просив не розповсюджувати відео з роботою ППО, навпаки попросив кримчан більше публікувати фото та відео з російською протиповітряною обороною в соціальних мережах, щоб росіяни не сумнівалися.

Та заспокоїти переляканих кримчан тепер складно. Схоже, що й росіяни не надто вірять в свою ППО. Окупаційна влада Севастополя почала перевірку бомбосховищ після серії вибухів, незважаючи на запевнення у надійності ППО.

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І це лише початок, адже ЗСУ активно реалізують свою стратегію, яку високо оцінюють на Заході. Наприклад, видання The Guardians детально описало паніку, яку викликали удари безпілотників по штабу чорноморського флоту росії в Севастополі. І тут у росіян мають виникнути питання і до развожаєва і до російського керівництва загалом: якщо вони запевняють, що кожного разу під час "бавовни" в Криму – це робота ППО, то як так сталося, що звичайний, не військовий, а комерційний китайський безпілотник залишився непоміченим і влучив у штаб чф? Відтак, це психологічно тисне на росіян. Це і є частиною стратегії ЗСУ.

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ЗСУ вкотре принизили росіян на Півдні України, показуючи чого варті їх системи ППО. Напередодні Збройні Сили України на Півдні знищили 2 російські пускові установки С-300, корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С", самохідну гаубицю "Мста-С", радіолокаційну станцію підсвітлення й наведення, мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів "Небо-М". Тобто основні удари завдаються саме по тому, що є очима окупантів та захистом з неба. І, не виключено, що це робота саме спеціалізованих протирадіолокаційних ракет HARM, які нам люб’язно надали партнери й для використання яких модернізовано наші літаки Міг-29. Крім того, зазначається, що ЗСУ "відкорегували пропускну спроможність Каховського мосту". Тобто завдали удару.

Схоже, що ЗСУ перейшли від попереджень до повного замикання окупантів на правому березі Дніпра на Херсонщині. Це ще більше пригнічує ворога. Річ у тім, що ЗСУ відрізають логістику ворога і доводять, що всі шляхи постачання підкріплення росіян на Півдні перебувають під повним вогневим контролем наших військових. Після удару по Каховському мосту, ЗСУ сьогодні вдарили по Антонівському мосту, після чого він став повністю непридатним для переміщення. Звісно, окупанти намагатимуться будувати понтонні переправи, але ЗСУ ще кілька місяців тому на Донбасі показали, що з тими переправами трапляється – вони просто знищуються.

До слова, нищать ЗСУ ворога в тилу не лише на Півдні. Місцеві жителі тимчасово окупованого Донецька зранку повідомили про вибух, пожежу та детонацію на черговому складі боєприпасів російської армії. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляє, що було знищено не лише боєприпаси, але і купу військової техніки. Тобто у росіян на Сході так само все дуже погано. В Інституті дослідження війни стверджують, що окупанти в найближчі місяці так і не зможуть виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції й не зможуть захопити більше території, якщо не трапиться якогось дива чи масштабної провокації росії.

І вся проблема загарбників у тому, що вони вчергове перемололи купу живої сили і знову вичерпали наступальний потенціал, тож знову можуть оголосити так звану "оперативну паузу". Там запевняють, що окупантам вдалося впритул наблизитися до Авдіївки та Бахмута, але далі просуватися вони не можуть через брак особового складу і неспроможність перетворювати тактичні досягнення на оперативні успіхи. Адже ще наприкінці липня росіянам вдалося захопити Новолуганське та Вуглегірську ТЕС на південному сході від Бахмута, щоправда після тактичного відходу ЗСУ, а також українські укріплення поблизу шахти Бутівка поблизу Авдіївки. Однак далі їх просування зупинилося. І те, що росіяни тупі – це добре.

І головна проблема, якби це парадоксально не звучало щодо країни з населенням 140 мільйонів осіб – це брак гарматного м’яса. Тому росіяни почали ще активніше кидати на війну мешканців тимчасово окупованих територій. Це відбувається разом з тим, що окупанти змушені перекидати прямо з фронту солдат на захист Криму. І от британська розвідка повідомляє, що росія все більше намагається мотивувати допоміжні сили, які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі. Простіше кажучи, мова йде про місцевих чоловіків. Однак з цим є великі проблеми, адже бойовики квазіреспубліки на луганщині відмовляються воювати, а оголосити примусову мобілізацію росіян путін боїться, бо це покаже, що "король голий".

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Ядерний шантаж росіян – крах планів чи спроба легімітизувати окупантів

Крім того, схоже, що шантаж навколо Запорізької АЕС також провалився. Принаймні тимчасово. росіяни продовжують провокації на території станції і це все ще може викликати ядерну катастрофу. Однак це питання вже вийшло далеко за межі України і обговорюється на найвищому рівні. Зокрема у Великій Британії та США вже заявили, що у разі катастрофи НАТО має розцінити витік радіації нападом на весь блок, адже вона вразить і громадян країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Напередодні президент США Джо Байден з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії обговорив важливість захисту Запорізької АЕС в Україні. Усі погодилися з тим, що треба зробити все, аби бойові дії не точилися навколо ЗАЕС. Вони також рекомендували Міжнародному агентству з атомної енергії ООН відвідати Енергодар, щоб визначити безпеку станції та її роботи. І тут варто нагадати, що напередодні Макрон дзвонив путіну і той, нібито обіцяє допустити місію МАГАТЕ на українських умовах.

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Втім, ту є ризик того, що путін явно міг виставити свої вимоги до Макрона в обмін на те, що росіяни допустять місію МАГАТЕ на ЗАЕС. І це може бути як вимога схилити Київ до переговорів про припинення вогню, так і спроба легітимізувати присутність російських військ на станції і досягти гарантій того, що ЗСУ не будуть звільняти станцію від окупантів. Це створить їм "острівець безпеки" на Запоріжчині.

Однак росіяни у відчаї можуть піти на фатальний для себе крок. Адже Володимир Зеленський вже заявив, що переговори можливі лише після виводу російських військ з України.

Спробами "зламати" українців окупанти поставлять хрест на переговорах

росіяни не відмовляються від своїх планів спробувати зламати українців саме на День Незалежності – їхнім завданням є спроба принизити українців в цей важливий день. Окрім ймовірних ракетних атак, росіяни готують в Маріуполі ще й судилище над захисниками "Азовсталі". У будівлі філармонії вже облаштували клітки прямо на сцені. За їх логікою, там має відбутися показове судилище, яке нібито доводить факт існування нацистів.

Однак Володимир Зеленський твердо заявив – якщо судилище відбудеться, то це стане останньою краплею і після цього Україна відмовиться від будь-яких переговорів з росіянами. Однак вони кремлю потрібні.

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