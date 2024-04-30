Зеленський підвищив у званні голову ДПСУ Сергія Дейнека

Володимир Зеленський підвищив у званні голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека. Президент підписав указ у День прикордонника, 30 квітня.

Глава держави присвоїв Сергію Дейнеку звання генерал-лейтенанта. Відповідними указами Зеленський також підвищив у званні ще двох керівників.

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Указ президента

Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Дейнеку Сергію Васильовичу – голові Державної прикордонної служби України,

– йдеться в указі президента.

Ще двом керівникам президент присвоїв звання бригадних генералів. Йдеться про заступника начальника регіонального управління, начальника оперативно-військового управління Східного регіонального управління Віталія Чаплю та директора департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації Державної прикордонної служби України Андрія Віхтюка.

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