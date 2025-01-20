День захисників Донецького аеропорту: Зеленський та Сирський вшанували подвиг "кіборгів"

В Україні 20 січня вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. "Кіборги" 242 дні героїчно обороняли летовище від ворожих військ.

Вшанували подвиг захисників ДАП президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Усі деталі зібрав 24 Канал.

До теми 242 дні незламності: 20 січня відзначаємо День пам'яті захисників Донецького аеропорту

Як в Україні вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту

Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі написав, що 20 січня українці згадують про подвиг наших "кіборгів" – 242 дні оборони Донецького аеропорту.

Вони трималися до останнього там, де це здавалося неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу. Про людей, які витримали там, де не витримав бетон,

– підкреслив президент.

Президент вшанував пам'ять захисників ДАП / Відео з фейсбуку Володимира Зеленського

Зеленський наголосив, що нашим громадянам важливо пам'ятати, якою ціною відбувається битва за нашу свободу й сьогодення.

"Честь і слава всім, хто боровся за Україну", – написав глава держави.

Олександр Сирський, говорячи про подвиг "кіборгів" на ДАП, наголосив, що саме у ці дні, 10 років тому, завершилася героїчна оборона летовища, що тривала 242 дні.

Українських захисників російські загарбники назвали "кіборгами", бо не могли зрозуміти, чому гарнізон летовища ніяк не вдається взяти штурмом,

– зазначив генерал.

Він підкреслив, що тоді наші воїни продемонстрували неабияку мужність, сталевий дух та надзвичайну витримку. Захисники стали справжнім символом неймовірної стійкості та відваги українського народу, який і досі продовжує героїчно боротися за незалежність своєї країни.

"Оборона Донецького аеропорту зірвала плани російських загарбників й скувала дії ворожих військ, закарбувавшись в пам’яті, як одна зі знакових сторінок сучасної міліарної історії", – наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що приклад "кіборгів" продовжує надихати нове покоління захисників та захисниць на здобуття перемог в ім’я України. Він також віддав вічну шану і честь усім воїнам, які віддали свої життя за нашу свободу, та сказав, що їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, згадуючи про захист Донецького аеропорту, пояснив, що це одна з важливих сторінок російсько-української війни.

Лейтенант також опублікував фото книги російсько-американського журналіста Сергія Лойка "Аеропорт". Лойко був єдиним іноземним кореспондентом, що побував в ДАП під час облоги.



Книга Сергія Лойка "Аеропорт", де описана облога летовища окупантами / Фото з телеграм-каналу Андрія Коваленка

Вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту і глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що фільм "Кіборги", який вийшов у 2017 році, передав емоції тих подій для цивільних.

Глава ОП також уславив героїв-"кіборгів" та зауважив, що пам‘ять про їх подвиг та сміливість назавжди в історії України.