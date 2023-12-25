Зеленський оголосив нового уповноваженого АМКУ: що відомо про призначення
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський оприлюднив указ щодо нового уповноваженого Антимонопольного комітету України. Відтепер посаду обійматиме Денис Клюшников.
Раніше президент України призначив на посаду державного уповноваженого АМКУ Максима Сандигу. Однак, він пробув на цій посаді лише чотири дні, і вже 22 грудня було оприлюднено указ про його звільнення.
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Призначення нового уповноваженого АМКУ
Президент Володимир Зеленський призначив Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету України. Офіс Президента опублікував указ 25 грудня.
Призначити Клюшникова Дениса Геннадійовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України,
– йдеться в повідомленні.
Указ про призначення Клюшникова на посаду / Скриншот 24 Каналу
Що відомо про Дениса Клюшникова
Посадовець народився у 1978 році у місті Іловайськ Донецької області.
З 2016 року працював в органах прокуратори Київської області на посадах прокурора відділу та слідчого в особливо важливих справах. Пізніше працював в органах Генеральної прокуратури України, обіймав посади слідчого, старшого слідчого в важливих справах та прокурора відділу.
З листопада 2019 року обіймає посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.
Нові призначення: останні новини
- 1 грудня Кабмін призначив Юрія Мироненка новим головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Чоловік уже заявив, що найближчим часом представить план розвитку Держспецзвʼязку, а також додав, що не терпітиме корупцію. Під час великої війни Мироненко був командиром ударної роти БпЛА на Запорізькому напрямку. За службу він отримав "Срібний хрест".
- 12 грудня Кабінет Міністрів погодив призначення глав кількох ОВА, зокрема Донецької та Рівненської областей. Главою Донецької ОВА став Філашкін Вадим Сергійович, а посаду очільника Рівненської ОВА став Олександр Коваль.
- 20 грудня Володимир Зеленський призначив нову представницю у Верховній Раді замість звільненого Федора Веніславського. Відтепер посаду обіймає Галина Михайлюк, яка є нардепкою від партії "Слуга народу", а також заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
- 22 грудня Зеленський призначив Максима Сандигу заступником голови Антимонопольного комітету України — державним уповноваженим. Раніше він обіймав посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.