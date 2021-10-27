Денісова зустрілась з адвокатами Саакашвілі та планує зустріч з ним особисто
Джерело:Людмила Денісова в телеграмі
Українська омбудсменка Людмила Денісова перебуває з візитом у Грузії. Там вона зустрілась з адвокатами Міхеіла Саакашвілі, які повідомили про стан здоров'я політика.
Українська омбудсменка 26 жовтня провела зустріч одразу з трьома адвокатами Саакашвілі – Бекою Басілая, Дімітрієм Садзаглішвілі та Шотою Тутберідзе.
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Деталі зустрічі
Захисники поінформували мене про стан здоров'я Міхеіла на 26 день голодування та необхідність надання йому кваліфікованої медичної допомоги у спеціалізованій установі охорони здоров'я,
– розповіла Людмила Денісова.
Також вони обговорили стан розгляду кримінальних справ проти Саакашвілі та дотримання його процесуальних прав.
Вже 27 жовтня омбудсменка зможе особисто відвідати третього президента Грузії дізнатися про стан здоров'я та перевірити умови його утримання.
Детальніше про арешт Саакашвілі
- Міхеіл Саакашвілі, який є головою виконавчого комітету Національної ради реформ України, повернувся до Грузії на початку жовтня – там саме проходили місцеві вибори, участь в яких брала його партія.
- Грузинські силовики арештували політика, оскільки на батьківщині його ще у 2018 році засудили до 3 років ув'язнення за "зловживання службовим становищем" на посту президента.
- У в'язниці політик перебуває вже майже місяць. Майже одразу він оголосив голодування, через що останнім часом сильно погіршився стан його здоров'я.
- Мер Львова Андрій Садовий звернувся до Міхеіла Саакашвілі з закликом припинити голодування. Мовляв, він потрібен Україні та Грузії живим і здоровим.
- У відповідь Саакашвілі написав Садовому листа, в якому подякував за підтримку та зізнався, що хоче найближчим часом повернутися в україну.
Публікація Людмили Денісової
Зустрілася із адвокатами Міхеіла Саакашвілі – Бекою Басілая, Дімітрієм Садзаглішвілі та Шотою Тутберідзе.
Захисники поінформували мене про стан здоров'я Міхеіла на 26-й день голодування та необхідність надання йому кваліфікованої медичної допомоги у спеціалізованій установі охорони здоров'я.
Обговорили стан розгляду кримінальних справ стосовно Міхеіла та додержання його процесуальних прав.
Завтра матиму можливість особисто відвідати Міхеіла Саакашвілі, дізнатися про стан здоров'я та перевірити умови його утримання.