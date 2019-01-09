Денісова зустрінеться з сім'ями захоплених українських моряків

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 10 січня зустрінеться з родичами військовополонених українських моряків, утримуваних в Росії.

Про ец повідомляє Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, зустріч відбудеться в Одесі. У рамках підготовки до зустрічі 9 січня була проведена міжвідомча нарада, зокрема, і за участю заступника Міністра оборони України Анатолія Петренка та заступника Міністра юстиції України та Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Іваном Ліщиною.

Також на нараді був присутній Микола Полозов – координатор групи адвокатів, які захищають військовополонених моряків.

Головною темою нашої зустрічі була координація роботи центральних органів виконавчої влади щодо звільнення військовополонених. Ми узгодили загальну концепцію проведення зустрічі з рідними моряків у місті Одеса,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, на засідання 9 січня було обговорено і можливу поїздку на судове засідання щодо обрання 24 українським військовополоненим запобіжного заходу, яке відбудеться у другій половині січня у Москві.

До слова, 18 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. У тексті документа йдеться про те, що "присутність російських військових у Криму суперечить національному суверенітету, політичній незалежності та територіальній цілісності України". У п'ятому пункті міститься засудження Росії через будівництво мосту через Керченську протоку.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя.



Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.