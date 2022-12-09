Наші артилеристи в захваті, – Арестович про безглузді дії окупантів біля Херсона
Росіяни ніяк не хочуть визнати свою приреченість на херсонському напрямку. На цей раз вони вигадали новий безглуздий тактичний хід.
Про це в онлайн-трансляції для каналу "Фейгін Live" розказав Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Він додав, що завдяки своїм діям росіяни стали чудовою мішенню для української артилерії.
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За словами Арестовича, Росія висадила на Великий Потьомкінський острів зведений підрозділ зі спецпризначенців, мобілізованих та бригади з невеликою частиною артилеристів. Там вони намагаються контролювати гирло Дніпра.
Я думаю, що їхнє головне завдання – перешкодити будь-яким нашим рухам на Кінбурнській косі. Це стало розуміло з їхніх повідомлень. Логіки не бачу, бо коса звідти далекувато,
– зазначив Арестович.
Арестович припускає, що вони будуть стежити, аби ЗСУ не висаджували десант на лівий берег. А українські артилеристи відверто радіють з цього приводу, адже на острові окупанти стають для них чіткою мішенню.
Артилерія вже чекає на окупантів: дивитись відео
"З'явився чудовий полігон, щоб постріляти", – не приховав задоволення Арестович.
Мало того, Росія погрожує нарощувати там сили, але врешті зможе наростити тільки власні втрати, переконаний радник Офісу Президента.
Останні новини з херсонського напрямку
- Росіян меншає на лінії оборони лівобережжя Херсонщини. Вони перестали контролювати Кінбурнську косу. Однак чи є там ЗСУ достеменно не відомо.
- За словами Піонтковського, ситуація на Херсонщині показує, що Південь та Крим перетвориться у величезний Кримсько-Херсонський котел, єдиною ниточкою зв'язку якого з зовнішнім світом залишиться Кримський міст, що також щасливо знищиться.
- Основною тактикою ЗСУ на Херсонщині залишається виснаження російських військ та відрізання їх від будь-яої комунікації. Відкритих боїв немає, бо це неодмінно призвело до величезних людських втрат України.