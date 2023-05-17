Звільняти Крим будуть силою: Джемілєв заявив, що Росія закрила всі шляхи до переговорів

Перший голова Меджлісу повідомив, що повернення Криму до складу України можливе тільки військовим способом. Також Джемілєв додав, що кримські татари чекають на прихід ЗСУ.

Мустафа Джемілєв повідомив, що кримські татари від початку агресії Росії 2014 року не визнавали окупаційної влади, і все ще чекають на повернення в склад України.

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Що відомо про плани деокупації Криму

Український депутат Джемілєв повідомив, що говорив із свідомими людьми, що лишилися на окупованому півострові, і ставлення до України у кримських татар дуже позитивне: "хоч перетворіть усе на пекло, тільки приходьте швидше". Та мирним шляхом Крим до України вже не повернеться.

Вони самі закрили всі шляхи для перемовин. І зараз іншого шляху, окрім військового, не залишається. Коли мені телефонують співвітчизники із Криму, запитують, як справи, які перспективи, я кажу, що, швидше за все, буде силове звільнення. Кажу, що ми будемо стріляти, зокрема по військових базах у Криму,

– заявив Джемілєв.

Джемілєв пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення, під час російсько-українських переговорів, основною вимогою України було відвести війська ворога до позицій станом на 24 лютого 2022 року. Питання Криму та Донбасу мали вирішувати окремо, та майже відразу речник Путіна Пєсков заявив, що повернення Криму до України обговорюватися не буде.

Хто такий Мустафа Джемілєв

Мустафа Джемілєв – український політичний діяч кримськотатарського походження та правозахисник, дисидент, політичний в'язень і чинний народний депутат. З 1991 по 2013 рік обіймав посаду голови Меджлісу. За свої погляди за часів Радянського Союзу був виключений з університету та судимий сім разів.

Та у ЗСУ також переконані, що Крим буде звільнений: Тарас Березовець, офіцер Збройних сил, спрогнозував, що під час відступу окупанти тікатимуть вплав та дорогою назад мінуватимуть усе на своєму шляху. Таку тактику вороги вже застосовували під час "жестів доброї волі" в Харківській та Херсонській областях.

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