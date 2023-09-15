Будуть дуже серйозні проблеми: як деокупація Криму може вдарити по Путіну
Крим для російського диктатора має величезне значення. Також тимчасово окупований півострів важливий для російської верхівки.
Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що у разі його деокупації президент Росії матиме проблеми.
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"Будуть дуже серйозні проблеми у Путіна щодо того, що у значної частини військового та політичного керівництва Росії з'явиться ідея: "Слухайте, а цар-то несправжній", – наголосив російський опозиційний журналіст.
Як деокупація Криму вплине на Путіна: дивіться відео
Мовляв, до 24 лютого, початку повномасштабної війни Росії проти України, Крим був окупований, а тут деокупація. А повномасштабну війну влаштував саме Путін. Від початку російсько-української війни у 2014 році, вважає Яковенко, загрози путінському режиму не було.
Окрім того, російська військово-політична верхівка жила собі "на повну". Тоді російські еліти мали особняки по всьому світу, їхні діти навчалися у Лондоні, а дружини жили у Парижі. А Владімір Путін раптом їм все "зіпсував".
Втрата Криму може стати серйозним поштовхом для зовсім інших думок,
– сказав російський опозиційний журналіст.
Без чарки не обійтися
Україна потроху знищує російський Чорноморський флот. Події, які були у Криму цього тижня, не прокоментував Владімір Путін. До слова, часто заяви про буцімто "червоні лінії" робить прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова. Як зауважив Ігор Яковенко, Захарова сильно п'є, а російський диктатор буцімто цим не займається. Тому Путіну коментувати складно.
"Коментувати без чарки те, що відбувається у Чорному морі, для російського президента доволі складно, адже Путін втрачає Чорне море", – наголосив російський опозиційний журналіст.
У Криму росіянам неспокійно
- Уночі 13 вересня, за даними джерел 24 Каналу в ГУР МО, унаслідок удару по Севастополю пошкоджені два кораблі Чорноморського флоту Росії. А ще – обладнання судноремонтного заводу. Вдарити по Севастополю могла українська авіація. Про це натякнули у Повітряних Силах ЗСУ.
- "Гаряче" у ніч на 14 вересня було неподалік Євпаторії. Як повідомили джерела 24 Каналу в розвідці Служби безпеки України, там ВМС та СБУ провели спецоперацію. Унаслідок цього знищений російський комплекс ППО С-400 "Тріумф".
- Також 14 вересня вдалося підбити російський ракетний корабель "Самум". За даними наших джерел у спецслужбах, експериментальний морський дрон СБУ вдарив по ракетоносію неподалік Севастопольської бухти. Морський безпілотник влучив у задню праву частину судна росіян. Так кораблю завдали значних пошкоджень і він втратив хід. Окупанти судно відправили на ремонт.