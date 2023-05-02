Росіяни панічно втікатимуть, – Фейгін припустив, як ЗСУ можуть повертати Крим

Україна поверне Кримський півострів або військовим, або змішаним шляхом. Для цього насамперед важливо відрізати російських окупантів від Криму.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, росіяни не зможуть обороняти Крим через його територіальні особливості.

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Москва не віддасть наказ відступати

У Головному управлінні розвідки 2 квітня заявили, що росіян необхідно відрізати від Криму, аби вони не змогли використовувати його для воєнних цілей і зрештою примусити їх до вчинення чергового "жесту доброї волі".

Цілком ймовірно, що російські війська самі втікатимуть з Криму (без наказу Кремля – 24 Канал). Тому що якщо підійти до Чонгару і звідти обстрілювати територію практично усього півострова, то з нього не втечеш, не сховаєшся. А українські військові церемонитись не будуть. Ні в кого на півострові немає ілюзій щодо цього,

– зазначив Марк Фейгін.

Можливо ті, хто перебувають у Москві ще можуть вигадувати якісь способи оборони півострова, але мають рацію ті, хто кажуть, що історично Крим нікому не вдалося обороняти. Росіянам не буде куди дітися, особливо після того, як підірвуть Кримський міст. Вони не зможуть ані доставляти чи ремонтувати техніку, ані отримувати боєприпаси, ані переправляти поранених.

"Москва, звісно, сама такого наказу не віддасть. Це виглядатиме як капітуляція, поразка. Вона добиватиметься мирних перемовин, чого завгодно, але наказати вивести війська, як це було з правим берегом Дніпра та Херсоном, думаю, на це не підуть", – наголосив правозахисник.

Хоч російська влада може таємно переміщувати частини. Але, на думку Фейгіна, коли військові зрозуміють, що неможливо обороняти півострів і окопи на пляжах їм не допоможуть – може початися панічна втеча.

Марк Фейгін про можливі шляхи повернення Криму: дивіться відео

Засоби для ураження Кримського мосту є

Навіть у випадку, якщо Кримський міст не зруйнують, він буде під постійними обстрілами. Тобто росіянам доведеться, найімовірніше, відпливати на човнах.

Думаю, ракети на дальність від Мелітополя чи Чонгару до Криму, в України вже є. Що ближче ЗСУ просуватимуться, то меншого радіусу ракети будуть потрібні. Можливо, і додаткових засобів не знадобиться (для ударів по Кримському мосту – 24 Канал), якщо вдасться взяти Мелітополь,

– зауважив Фейгін.

Якщо в Україні будуть успіхи, то на це може відреагувати й Білий дім та передати винищувачі F-16 або далекобійні ракети ATACMS. За словами правозахисника, краще підтримувати переможця – це радше політичний хід.

Хоч достеменно нікому невідома кількість засобів, але в України має бути достатня їх кількість для того, щоб вирішити частину питань зі знищення шляхів логістики між Росією та Кримом.

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