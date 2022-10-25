Військовий, який підняв український прапор над звільненим островом Зміїний, загинув

Після деокупації острова Зміїний 4 липня українські військові підняли державний прапор. На жаль, один з героїв, що брав участь у звільненні острова, загинув.

Загинув захисник на ім'я Олег, який підняв державний Прапор України на острові Зміїний. Про це в ефірі телемарафону розповів його побратим, який також брав участь у завершальній операції на острові, повідомляє 24 канал.

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"Він був справжнім воїном"

Боєць батальйону "Традиції і порядок" Іван "Залізняк" Пилипчук розповів, що у суботу, 22 жовтня, відбулось прощання з Героєм.

Олег був справжнім воїном, я його дуже поважав,

– сказав Іван Залізняк.

Операція на острові Зміїний тривала понад два місяці, аби звільнити його від російських загарбників. Це був цілий комплекс і каскад управлінських рішень, розрахунків сил та засобів.

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Що відомо про звільнення острова Зміїний

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що звільнення острова та повернення його під український контроль позбавило Росію вух. Чорноморський флот Росії не зможе вести радіолокаційну та повітряну розвідку.

Українські військові розповіли, як звільняли острів. Операція тривала понад 2 місяці. Це був цілий комплекс і каскад управлінських рішень, розрахунків сил та засобів.

У Головному управлінні розвідки показали, як підіймали український прапор на острові Зміїний. Він повернувся на своє місце, замінивши російську ганчірку, яка кілька місяців муляла очі.

Після деокупації острова Зміїний українські військові знайшли там дивом вцілілого кота. Пухнастика прихистив командир розвідників й символічно назвав його Змієм.

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