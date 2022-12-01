Це ключ до перемоги, – Мусієнко назвав пріоритетне завдання для ЗСУ на Півдні

Російські загарбники на території Запорізької області передислоковують лікарню з тимчасово окупованих Пологів до Маріуполя. За словами місцевих жителів, з лікарні вивозять все, що уціліло. А поблизу Пологів чути автоматні та кулеметні черги.

Це нагадує події, які відбувались на правобережжі Херсонщини, коли окупанти уходили звідти. Отже, ймовірно, що росіяни готуються до відступу із Запоріжжя. Про це 24 каналу розповів керівник "Центру військово-правових досліджень" Олександр Мусієнко.

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Увага на Південь

На його думку, коли ЗСУ звільнить Південь – Запорізьку область (Пологи, Мелітополь, південніше на Бердянськ) і лівобережжя Херсонщини – це надасть можливість контролювати увесь цей плацдарм. Вихід з окупованого Криму, як горловину у пляшці, буде закрито і російські війська залишаться там.

Сьогодні деокупація території на Півдні для нас є одним з пріоритетних завдань. Це ключ до остаточної перемоги у цій війні,

– наголосив Мусієнко.

Він зазначив, що за умови отримання від Заходу далекобійного озброєння (хоча б снарядів дальністю 150 кілометрів), зможемо збільшити вогневий контроль на Крим. Їх військові об'єкти буде знищено і вони опиняться там затиснутими.

Повний розгром

У разі такого розвитку подій, на думку експерта, у нас з'являться війська, які можуть бути залучені на утриманні рубежів на Сході та проведенні контрнаступальних дій зокрема там. Росія вже не зможе перегрупуватися на Півдні так, щоб повернути ці території (Запорізьку область частково, лівобережжя Херсонщини і південь Донеччини).

"Це мало б справити негативний вплив у Кремлі та показало б їм, що потрібно війну припиняти, бо далі буде цілковитий розгром з повним виведенням військ", – вважає він.

Мусієнко зазначив, що коли наші західні партнери порушують питання виведення російських військ, у такий спосіб вони дають Росії шанс залишити зараз територію України, припинити обстріли та вийти з конфлікту з меншими збитками.

В іншому випадку – повний розгром,

– впевнений співрозмовник.

Олександр Мусієнко зазначив, що зараз Україна завдає постійних ударів по містам Пологи, Мелітополю, знищуючи склади, логістику ворогу. Такі дії відкривають рух для українських військ.

"Проте для того, щоб існувало більше можливостей просуватись, нам би дуже допомогли танки та додаткова артилерійська підтримка від західних партнерів", – зауважив він.

Можлива дезінформація ворога

"Я простежив реакції на окупованих територіях у Мелітополі та в інших населених пунктах. Там дуже нервово поставилися до ситуації, яка виникла після деокупації правобережжя Херсонщини", – вважає експерт.

За його словами, окупанти почали демонструвати, як вони будують обороні рубежі, укріплюються.

На правобережжі Херсонщини теж так було: втративши Давидів Брід (південніше до Борислава), вони теж почали будувати захисні споруди. В результаті, чим все закінчилось,

– наголошує Мусієнко.

На його думку, ситуація на Запорізькій АЕС теж показова. За повідомленням керівника "Енергоатому", складається враження, що окупанти там мародерять і все вивозять. Теж саме відбувалось у Херсоні та в інших місцях.

"Це може бути й певна дезінформація ворога, яку він розповсюджує з метою, щоб нас швидше заманити. Але ніхто і не поспішає", – заспокоїв експерт.

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На Півдні окупанти мають проблеми

За його словами, на Південному напрямку у росіян складна ситуація. Вони перетягнули під Сватове додатково артилерію і тримаються на Донеччині. Але істотно наростити на Півдні артилерійську потужність у них немає можливості.

Водночас українські артилерійські системи можуть використовуватися по іншім напрямкам. Наші війська, які були залучені у контрнаступі на правобережжі Херсонщини, можуть бути залучені і на інших напрямках,

– розповів Мусієнко.

Він зазначив, що зараз Україна отримала підтримку артилерійську і важкої зброї від наших партнерів, і це може дуже серйозно наростили наш рівень. Тим більш, що зараз ворог кинув свої сили на Бахмут, де з погляду на наступальні дії, він розцінюється їм пріоритетним.

Олександр Мусієнко нагадав, як ЗСУ від серпня до жовтня на правобережжі Херсонщини отримала перевагу в артилерії над ворогом. В серпні була перевага російської артилерії у кілька разів. ЗСУ внаслідок постачання наших партнерів і власних ресурсів, дійшла до того, що у росіян виник снарядний голод і ми нав'язали їм артилерійські дуелі.

"Коли росіяни починають відчувати брак, вони поводяться невпевнено", – вважає експерт.

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Ситуація на Півдні: коротко