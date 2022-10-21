Росіяни вивозять дітей з притулку у Херсоні: скільки людей можуть депортувати окупанти

Росіяни продовжують депортувати українців із Херсонщини. Вчора вони створили пропагандистську картинку, де нібито величезний натовп охочих виїхати.

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань. Він також зазначив, що окупанти просто затримали перший катер, який мав відплисти о 7 ранку, а подали його аж о 12 годині дня.

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Таким чином, за словами Сергія Хланя, окупанти створили картинку для пропагандистського телебачення.

Детальніше про те, що відбувається на тимчасово окупованій Херсонщині: дивіться відео

"Як нам відомо, росіяни вивезли у невідомому напрямку, а вже згодом з'явилася інформація, що цих людей повезли у Краснодарський край", – каже депутат обласної ради.

Найгірше у цій ситуації те, що росіяни примусово вивозять дітей з дитячого будинку в Херсоні. Ця примусова депортація дітей з окупованих територій – це найгірше,

– резюмує Хлань.

Що відбувається на Херсонщині