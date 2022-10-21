Росіяни вивозять дітей з притулку у Херсоні: скільки людей можуть депортувати окупанти
Росіяни продовжують депортувати українців із Херсонщини. Вчора вони створили пропагандистську картинку, де нібито величезний натовп охочих виїхати.
Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань. Він також зазначив, що окупанти просто затримали перший катер, який мав відплисти о 7 ранку, а подали його аж о 12 годині дня.
Читайте також ЗСУ можуть звільнити Херсон і відвоювати міста на Донбасі упродовж 6 тижнів, – NYT
Таким чином, за словами Сергія Хланя, окупанти створили картинку для пропагандистського телебачення.
Детальніше про те, що відбувається на тимчасово окупованій Херсонщині: дивіться відео
"Як нам відомо, росіяни вивезли у невідомому напрямку, а вже згодом з'явилася інформація, що цих людей повезли у Краснодарський край", – каже депутат обласної ради.
Найгірше у цій ситуації те, що росіяни примусово вивозять дітей з дитячого будинку в Херсоні. Ця примусова депортація дітей з окупованих територій – це найгірше,
– резюмує Хлань.
Що відбувається на Херсонщині
- Вночі 21 жовтня пролунали потужні вибухи біля Антонівського мосту. Внаслідок удару пошкоджена баржева переправа, яку спорудили окупанти. Країна-агресорка заявляє про жертви серед цивільних мешканців. Однак, на думку херсонського активіста Молчанова, це – малоймовірно.
- За даними американської розвідки, ЗСУ мають унікальний шанс, щоб звільнити Херсон і частину Донбасу протягом найближчих 6 тижнів. Утім, зауважили, що, попри успіхи українських військових на лінії фронту, воєнні дії триватимуть ще не один місяць.
- Країна-агресорка вирішила посилити своє угруповання військ на Півдні України. Для цього в регіон відправили тих, хто потрапив під часткову мобілізацію у Росії. Відомо, що на Херсонщину прибули вже 2 тисячі "мобіків".
- Росія намагається влаштувати техногенну катастрофу на Півдні. В Офісі Президента попередили про провокації та злочинні наміри загарбників. Так, вони, ймовірно, можуть вдатися до підриву Каховської ГЕС, щоб затопити території та зупинити контрнаступ ЗСУ й прикрити власний відступ.