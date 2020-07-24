У Дніпрі розклеїли по всьому місту рекламні білборди депутата та голови фракції ОПЗЖ Дніпровської міськради Сергія Нікітіна. На них він закликає до проведення в місті якогось референдуму.

Місцеві депутати вже попросили Службу безпеки перевірити законність таких закликів. Про це повідомляє рух "ЧЕСНО" із посиланням на позафракційну депутатку Дніпровської міськради Анастасію Староскольцеву.

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Що відомо про білборди ОПЗЖ в Дніпрі

Плакати розмістили з написом: "Місту потрібен дніпровський референдум".

22 липня на сесії міськради очільник фракції "Європейська солідарність" Каміль Примаков звернувся до начальника СБУ Дніпропетровщини з проханням пояснити, наскільки заяви з білбордів про проведення "дніпровського референдуму" є законними.

Я хотів би нагадати, що Дніпро був форпостом, який зупинив "російську весну". Будь-які кроки, щоб розхитати ситуацію, оголосити референдуми, будуть жорстко зупинятися,

– сказав депутат на засіданні міськради.

Секретар міськради відповів йому, що апарат оформить цю заяву відповідним зверненням.

Як білборди коментує сам Нікітін

Згодом цю рекламу в Дніпрі прокоментував сам депутат Сергій Нікітін. За його словами, ОПЗЖ не закликає до розколу міста чи України.

"Ця акція не для дестабілізації. Ми хочемо, щоб влада чула людей, які живуть у місті", – запевнив депутат.

Що передбачає законопроєкт про референдум: головне

Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроєкт про народовладдя шляхом референдуму. Тепер він пройшов розгляд Венеційської комісії, яка вже висловила свої зауваження.

Запропонований законопроєкт передбачає: щоб організувати референдум за народною ініціативою, слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів мешканців України. При цьому вони повинні представляти як мінімум 2/3 адміністративно-територіальних одиниць, передбачених Конституцією України.

Законопроєкт допускає можливість електронних голосувань під час референдуму.

Питання для національного референдуму мають бути чіткі, без подійних тлумачень, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".

Референдум не можна проводити у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.

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