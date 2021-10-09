Держбанк видав кредит окупантам для фінансування рейдерів, – експерт про конфлікт з Мецгером

Конфлікт в "Укрексімбанку" розкрив, що державний банк видав кредит окупантам для фінансування рейдерів. Мовиться про 60 мільйонів доларів.

Експерт розповів, що ці гроші до держбюджету "ніколи не повернуться". Про скандал розповів Анатолій Амелін, співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього".

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Конфлікт в "Укрексімбанку" розкрив, що держбанк видав кредит окупантам

У сухому залишку, конфлікт в "Укрексімбанку" розкрив, що державний банк видав кредит окупантам для фінансування рейдерів під заставу віджатого у іноземних інвесторів активу,

– розповів Амелін.

Тобто кредит, за словами експерта, став проблемним відразу в момент його видачі – активу під заставу немає. Адже арешт на нього наклали за місяць до кредитного договору. Через це Україна "звалилась" в конфлікт з Естонією.

Посилаючись на пресу, експерт пояснює, – рейдери, які відібрали в естонців SkyMall, отримали за нього від сепаратистів 60 мільйонів доларів, які взяли в кредит в українському державному банку.

"Хто програв? Та всі хто читає цей текст: репутація нашої країни "нижче плінтуса"; держбанк, що належить нам усім, просто викинув 60 мільйонів доларів, які ніколи не повернуться; інвестори, які отримали "допомогу" справжньої української "інвестняні", – пояснив Амелін.

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