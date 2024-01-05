Держдеп дає певні натяки: яка стратегія США щодо підтримки України

Під час своєї пресконференції речник Держдепу США Метью Міллер припустив, що в майбутньому допомога США підтримка перейде на інший, не такий високий рівень. Втім, його слова засвідчили, що стратегія США залишається незмінною.

Такою думкою із 24 Каналом поділився співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. Він сприйняв повідомлення від Держдепу без негативу, але зазначив, що США бракує чіткості в означенні кінцевих результатів їхньої стратегії.

Дивіться також Коли пілоти з України зможуть завершити навчання на F-16: у Пентагоні розповіли

Якою бачать США допомогу Україні

За словами речника Держдепу, стратегія США щодо підтримки України полягатиме в тому, щоб допомогти Україні побудувати свою військово-промислову базу. Це потрібно для того, щоб у майбутньому Київ міг самостійно виготовляти та купляти усе необхідне для своїх потреб озброєння.

У бюджетах 2022 та 2023 років Україна спрямовувала практично 100% своїх доходів на оборонні потреби. Передовсім гроші йшли на виплати військовим та на закупівлю озброєння. Водночас співставну з цією сумою Україна отримувала від своїх партнерів для фінансування гуманітарних статей бюджету.

Можна припустити, що аудиторією цього повідомлення речника Білого дому були не лише американські виборці, а й, беручи ширше, усі світові медіа, що стежать за допомогою США Україні. Водночас під час брифінгу Метью Міллер утримувався від конкретних відповідей на питання про те, чим саме зумовлена така позиція Вашингтону.

"Загалом, стратегія США (щодо допомоги Україні – 24 Канал) залишається незмінною, і навіть можна по-різному інтерпретувати ці нюанси американської допомоги", – зазначив Мельник.

Як саме Захід має зупинити Путіна

Днями у Finantial Times вийшла публікація британського історика Тімоті Гартона Еша, у якій він зазначив, що станом на зараз немає передумов для того, щоб "заморозити" російсько-українську війну.

Відповідно, Заходу потрібно переконати Росію, що вона не зможе перемогти Україну військовим шляхом. І для цього потрібно вдатися до специфічних меседжів, адже Росія розуміє лише мову сили.

"Путін навряд чи взагалі здатен зробити крок назад. Він вже не здатен зупинити цю війну, тому що війна керує Путіним. Але потрібно робити все, щоб оточенню Путіна стало очевидно, що шансів виграти цю війну Росія не має", – зазначив співдиректор програми Центру Разумкова.

Військова допомога Україні: останні новини