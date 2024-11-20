У Держдепі сказали, коли посольство США в Києві відновить роботу

У Державному департаменті США пояснили, що в Києві посольство почне працювати зовсім скоро. Адже призупинило роботу 20 листопада через загрозу російського обстрілу.

24 Канал пише, що керівник пресслужби американського Держдепартаменту Меттью Міллер на брифінгу розповів, що 19 листопада вночі та вранці в Києві була тривога. Тож посольство взяло це до уваги, оголосивши імовірну загрозу серйозної атаки на Київ.

Дивіться також Страшна ударна сила: що відомо про балістичні ракети РС-26 "Рубеж" і чи може ППО їх перехопити

Що кажуть в США про відновлення роботи посольства в Україні

Меттью Міллер сказав, що вони серозно взяли до уваги тривоги, тож змінили роботу посольства.

Очікуємо, що посольство повернеться до повноцінної роботи завтра, 21 листопада,

– заявив керівник пресслужби Держдепу.

Меттью Міллер додав, що вони не будуть вдаватись в подробиці загрози, проте дуже прискіпливо стежать та вживають заходів, якщо є потенційна небезпека.

"Ми будуємо нашу безпеку на основі найкращих оцінок усієї доступної нам інформації та намагаємося бути надзвичайно обережними, щоб захистити наш персонал", – заявив Міллер.

Він запевнив, що працівники посольства не покинув Україну. Вони тільки не вийшли на роботу.

До речі, в Україні 20 листопада закрились посольства США, Іспанії, Італії та Греції. Всі вони призупинили загрозу через загрозу російського обстрілу.