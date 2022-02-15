Держдума ухвалила звернення про легітимізацію бойовиків: його направлять Путіну

Держдума у вівторок, 15 лютого, ухвалила цинічне звернення про легітимізацію бойовиків на окупованих територіях Донбасу. "За" проголосував 351 депутат.

"Проти" голосували лише 16 депутатів, ще один – утримався. Скандальний документ розробила Комуністична партія Росії.

Зауважте Рада звернулась до ООН та інших міжнародних організацій через ескалацію агресії Росії

Далі звернення направлять очільнику Кремля Володимиру Путіну.

Концентрація фейків перед голосуванням

За лічені хвилини до голосування перед депутатами виступив прокремлівський пропагандист Казбек Тайсаєв. Він відзначився абсурдною заявою про "бандерівські формування", які начебто "намагаються розв'язати війну на Донбасі".

Ба більше, Тайсаєв цинічно заявив, що Росія несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі. Окрім того, пропагандист "відзначився" неадекватною заявою, що легітимізація бойовиків допоможе "братньому народу".

Дії російських бойовиків на Донбасі

Обстріли. Російські окупанти регулярно порушують режим тиші на Донбасі. Фактично щодня вони обстрілюють позиції ЗСУ. Часто в епіцентрі російського вогню опиняються місцеві жителі. Зокрема, 31 січня окупанти обстріляли околиці Світлодарська на Донбасі. Відомо про постраждалого місцевого жителя.

Вбивства. Станом на осінь 2021 року Україна втратила у війні з Росією понад 150 дітей. Лише за 2021 рік на Донбасі загинули 84 українських героїв. Загалом жертвами війни на Донбасі стали тисячі людей.

Тортури. В окупованому Донецьку окупанти влаштували катівню "Ізоляція". Щоб вибити зізнання, нелюди били та ґвалтували бранців. Люди, яким пощастило вирватися з "Ізоляції" називають її "чистилищем".

Зокрема, колишні в'язні розповіли про такі види катувань:

отруєння вихлопними газами;

катування струмом;

"склянка" – утримування у кімнаті розміром один на півтора метра.

У Bellingcat дізналися, що "Ізоляція" підконтрольна ФСБ Росії: дивіться відео