У Держдумі назвали "невипадковим" звернення до Путіна через бойовиків

Голова Держдуми заявив, що звернення до Володимира Путіна про визнання бойовиків на Донбасі "не є випадковим". Москва знову спробувала перекласти вину за невиконання мінських угод на Київ.

Звернення до глави Кремля про "легітимізацію" бойовиків прокоментував очільник Держдуми В'ячеслав Володін. Він знову заговорив про начебто невиконання Україною мінських угод.

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У Держдумі прокоментували звернення до Путіна через бойовиків

Володін зазначив, що "звернення Держдуми до президента Росії щодо необхідності визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР невипадкове".

Зеленський своїми словами фактично відмовляється від виконання мінських домовленостей. Він заявив, що не піде на переговори з Донецькою та Луганською народними республіками,

– сказав глава Держдуми.

Далі Володін додав, що "місцеві вибори, політичне врегулювання – питання, які неможливо вирішити без узгодження з представниками республік". Мовляв, "якщо сторони конфлікту не вестимуть переговори, то хто тоді".

Спікер Думи також цинічно висловився щодо людей, які страждають та гинуть на Донбасі: "Ми не можемо бути байдужими. Нас непокоїть питання захисту російських громадян і співвітчизників, які там проживають".

Уже традиційно, представник Кремля звинуватив Україну у "спробі ескалації конфлікту через обстріл населених пунктів Донбасу". На звершення росіянин ще й звинуватив Захід у тому, що він не реагує на буцімто "злочини українців".

Держдума підтримала звернення про визнання бойовиків

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І Україна, і міжнародна спільнота продовжують наголошувати, що мінські домовленості блокує лише одна сторона – Росія. Крім того, цивілізований світ розуміє, що цивільні об'єкти на Донбасі 17 лютого обстріляли російські військові, а не українські. Захід закликає Кремль перестати маніпулювати.