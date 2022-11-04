У Держдумі нова лякалка – Україна хоче "напасти" на Білорусь

В Росії нові побрехеньки, мало їм фейків про "брудну бомбу", тепер заговорили про можливе вторгнення України на територію Білорусі. На цьому абсурд пропаганди не закінчується, там кажуть, що напасти може нібито і Польща.

Такі лякалки озвучив заступник голови комітету Держдуми Росії Костянтин Затулін, його цитують РосЗМІ. Мовляв, на українсько-білоруському кордоні виникає якась нервозність.

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Україна, вочевидь, ворожа сьогоднішній Білорусії, як і Росії. З Росією вона веде війну, і з Білорусією до неї готується,

– сказав російський урядовець.

Він пригадав дрон, який нібито перехопили білоруські силовики, і прокоментував це, як елементи нервозності, що виникає на білорусько-українському кордоні.

В Росії бояться, що Польща нападе на Білорусь

Крім того, Затулін вигадав, що "напасти" на Білорусь може і Польща, яка є союзником України.

Україна, а може й Польща, може спробувати якимось чином чинити тиск на Білорусь, а то й вторгнутися в Білорусь, спробувати спровокувати якісь внутрішні заворушення, привезти на своїх багнетах, наприклад, з Польщі чи Литви емігрантських білоруських політичних діячів,

– сказав він.

4 листопада, білоруський диктатор Лукашенко заявив, що він не планує відправляти армію Білорусі воювати проти України.

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Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Україна має бути готовою до можливої ескалації з Півночі. Адже Росія перекинула в Білорусь свої гіперзвукові ракети "Кинджал".

Британська розвідка повідомила, що Росія могла перекинути на територію Білорусі цілу партію ракет "Кинджал".

У Генштабі вважають, що наступ з Білорусі може відбуватися не раніше ніж через 2 – 3 місяці. Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський переконаний, що якщо це і відбудеться, то для ворога такі дії закінчаться ганебною поразкою.

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