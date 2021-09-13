У держдумі заявили, що вибори на Донбасі – це "експеримент приєднання території до Росії"

Росія продовжує масову паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, щоб збільшити явку на виборах до держдуми.

Один з депутатів путінської партії "Единая Россия" Дмитро Саблін заявив, що проведення голосування на Донбасі – це "експеримент приєднання українських земель до Росії".

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За його словами, вже на наступних виборах на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей хочуть зробити російські одномандатні, мажоритарні округи.

Незаконна паспортизація Донбасу

У Службі безпеки України повідомили, що за прямими вказівками країни-агресора з червня 2021 року примусове отримання російського громадянства на Донбасі відбувається прискореними темпами.

Олексій Данілов прокоментував дії Росії так: "Вони видають ці документи, це як Гітлер нападав, він аусвайси (посвідчення особи – 24 канал) видавав для того, щоб на окупованих територіях в людини було посвідчення".

Секретар РНБО зазначив, що Путін планує "взяти 500 тисяч голосів".

Тим часом російська ЦВК вже подала у проєкті постанови інформацію, що жителі окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, зможуть голосувати на виборах у державну думу восени 2021 року.

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Текст публікації Дениса Казанського:

Депутат держдуми РФ від партії "Єдина Росія" Дмитро Саблін приїхав до Донецька, де заявив, що на Донбасі "проходить експеримент по возз'єднанню території з Росією". За його словами, вже на наступних виборах на захопленій росіянами території Донбасу будуть нарізані російські мажоритарні округи.

Ось така "громадянська війна"...

Найбільш приголомшливе, що на тлі таких заяв Кремль продовжує звинувачувати Україну в невиконанні Мінських угод. Яким чином до цих угод співвідноситься "експеримент по возз'єднанню" ОРДЛО з Росією представники Кремля, як зазвичай, не уточнюють.