Держекослужба не знайшла порушень на судні, яке сама ж незаконно утримувала в ''Чорноморську''

Державна екологічна інспекція не знайшла порушень, на нею ж незаконно затриманому в порту "Чорноморськ" торговому судні. Тепер кораблю дозволено покинути морський порт.

Співробітники Держекослужби піднялися на борт корабля, взяли всі необхідні проби і не виявили ніяких порушень. У зв'язку з чим заборона на вихід судна з порту була знята, передає "Обозреватель".

Як раніше повідомлялося, в "Чорноморську" простоює судно, затримане інспекторами Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу нібито за забруднення навколишнього середовища. Незважаючи на те, що співробітники служби не мають законних підстав затримувати судна, кораблю заборонили залишати порт.

На думку експертів, у цій ситуації Держекоінспекція користується відсутністю підзаконних актів до прийнятого в жовтні 2018 року законі про "єдине вікно". Він, зокрема, передбачає митне оформлення документів в електронному вигляді та скасування радіологічного контролю екологами. Але там не прописаний порядок стягнення проб, а також перевірки суден. Тому інспектори Держекослужби роблять це на свій розсуд.

Як повідомляв раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, щоб припинити це свавілля потрібно виводити ситуацію в законне поле, прийняти необхідні підзаконні акти і не давати чиновникам від екоінспеції займатися самоуправством.

Це єдиний законний спосіб системно побороти самоуправство чиновників екоінспекції. Вони перетворили це в піратську схему заробітку грошей, яка б'є як по іміджу, так і по бюджетам країни і приватних компаній,

– вважає Олександр Каленков.

Його позицію підтримала і голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна. На її думку, для того, щоб не погіршити економічну привабливість українських портів, важливо прийняти напрацювання робочої групи, яка розробила механізми і порядок роботи для Держекослужби. У неї входять всі зацікавлені органи і державні відомства.