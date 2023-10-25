Місцями мобілізація впала у вісім разів: Рахманін пояснив, як на це вплинула зміна голів ТЦК

Сергій Рахманін розповів, що у деяких областях після звільнення та заміни голів ТЦК виконання мобілізаційних планів впало у рази. Він пояснює це тим, що новоприбулі військкоми не встигли зрозуміти, як працює структура.

Президент Володимир Зеленський 17 серпня підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів. Їм місце мали зайняти військовослужбовці, які внаслідок поранення чи травм не можуть більше брати участь у бойових діях.

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Темпи знизилися

Член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін розповів, що наразі ТЦК не оновилися повністю. Однак у деяких областях, де нові військкоми почали роботи фіксується зниження мобілізації. Наприклад, в областях, де раніше відсоток був 80, а тепер він став відсотків 10.

Рахманін додав, що раніше найважча ситуація з виконанням мобілізаційних планів раніше була у західних регіонах та Одеській області – особливо через корупцію.

З одного боку, була певна частина людей, які мали можливість відкупитися, а з іншого боку план якось треба було виконувати і когось хапали на вулиці. А були регіони, де цей план виконувався на 80%, 90%, 95%,

– розповів Рахманін.

Він додав, що не прихильник того, щоб висмикувати бойового офіцера і ставити його на ТЦК. На його думку, забирати таких людей з фронту означає оголити підрозділ – таким чином доведеться шукати тому достойну заміну.

Окрім цього, так, нові очільники ТЦК мають нульовий рівень сприйняття корупції, але вони не здатні одразу впоратися з усією нормативною базою військкомату. Це багато паперів і потрібно принаймні три місяці, щоб зрозуміти як все працює.

Звільнення голів ТЦК та перевірки