Контрабанда роз'їдає правоохоронну структуру держави, – глава ДПСУ Дейнеко

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Сергій Дейнеко переконаний, що контрабанда роз'їдає правоохоронну структуру України. За його словами, виправити ситуацію допоможе криміналізація цієї незаконної діяльності.

Джерело:

"РБК-Україна"

Голова Державної прикордонної служби зазначив, що "контрабандисти стають настільки потужними й одіозними, що починають корумпувати прикордонників, митників, працівників СБУ". 

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Контрабанда роз’їдає правоохоронну структуру держави. Я думаю, що коли перші 10 контрабандистів отримають реальне тюремне ув’язнення, то бажаючих цим займатися стане набагато менше,
– сказав глава ДПСУ.

Сергій Дейнеко наголосив, що протидія контрабанді вимагає комплексного вирішення та участі широкого кола суб'єктів.

Він також додав, що дуже радий, що президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про криміналізацію контрабанди та сподівається, що нардепи підтримають документ.

Зверніть увагу! Наразі в Україні за контрабандну діяльність передбачена лише адміністративна відповідальність, тобто штраф.

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