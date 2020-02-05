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      ДФС гальмує відшкодування ПДВ: наче спущено на місця циркуляр робити це за всяку ціну, – Южаніна

      57 Читать новость на русском
      Ніна Южаніна / 112.ua

      У січні, як і в грудні торік, ДФС латала "дірки в бюджеті", продовжуючи гальмувати процеси відшкодування ПДВ шляхом призначення перевірок за надуманими приводами.

      Схоже, що тепер це відбуватиметься на постійній основі, а систему автоматичного відшкодування буде зруйновано. Таку думку висловила народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, йдеться в статті 112.ua "Держава пішла проти бізнесу: Чому затримання з поверненням ПДВ гублять економіку".

      У січні ситуація з відшкодуванням ПДВ не покращилася. ДФС продовжує призначати масові перевірки для підтвердження сум відшкодувань ПДВ, хоча ця практика суперечить нормам чинного законодавства, каже Южаніна: "Створюється враження, що податковим органам на місцях спущено зверху циркуляр: будь-якими методами гальмувати процеси відшкодування та підтверджувати суми перевірками. І дуже схоже, що в нинішніх керівників податкової така практика переходить в постійну і буде на постійній основі".

      За словами Южаніної, "саме з метою уникнення ручного регулювання і, відповідно, можливої в таких випадках потенційної корупції й запроваджували практику електронного адміністрування ПДВ, яку нині докорінно руйнують. Цю систему запроваджували саме для того, щоб повернення ПДВ було здійснено в автоматичному режимі". Нардеп повідомила, що тільки з Чернігівської області надійшло 110 звернень від підприємців з різних сфер діяльності, яким відшкодування ПДВ гальмується у зв'язку з перевірками.

      Для невеликих і середніх компаній, які зіткнулися з проблемою, питання повернення ПДВ є питанням життя і смерті – наявності або відсутності обігових коштів. "Ці компанії не мають запасу фінансової міцності, і подібні ситуації можуть дійсно призвести до краху", – розповіла Южаніна.

      Наголошується, що аграрії зіткнулися з проблемою невиплати відшкодування ПДВ напередодні посівної компанії, коли вони традиційно мають закуповувати насіння, добрива, паливо. У неофіційних бесідах представники галузі говорять, що, якщо компаніям продовжать затримувати виплати, з рекордними врожаями зерна можна буде розпрощатися, посівну буде зірвано.

      Южаніна вважає, що президенту Володимиру Зеленському варто звернути увагу і відреагувати на ситуацію з несистематичною виплатою ПДВ. "Сподіваюся, що президент у курсі нововведень, які просуває та схвалює його команда, і якщо такі дії виявляться неправильними, точніше, навіть згубними для бізнесу, то він повинен миттєво реагувати на ситуацію і виправляти її", – сказала вона.

      Опитані експерти вважають, що така ситуація призведе до проблем в економіці, а це потім позначиться і на рейтингах глави держави.

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      Теги: Державна фіскальна служба ПДВ
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