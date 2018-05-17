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DIGMA Plane 7565N 3G – захищений планшет із вбудованим Power bank: характеристики та ціна

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DIGMA презентувала планшет із вбудованим Power bank
DIGMA презентувала планшет із вбудованим Power bank / Фото з вільних джерел

Гонконгська компанія Nippon Klick Corporation презентувала планшет під торговою маркою DIGMA, який отримав назву Plane 7565N 3G. Головною особливістю новинки є вбудований Power bank, а також ґаджет має надійний та стильний корпус.

Дизайн та особливості DIGMA Plane 7565N 3G

Планшет DIGMA Plane 7565N 3G має яскравий 7-дюймовий IPS екран, із роздільною здатністю 1024 × 600 точок.

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Він оснащений процесором Spreadtrum SC7731G та 16 Гбайтами вбудованої пам'яті, яку можна розширити картою MicroSD ємністю до 64 Гбайти через додатковий слот. Поставляється новинка з попередньо встановленою операційною системою Android 7.0, яка забезпечує стабільну роботу планшета.

DIGMA Plane 7565N 3G
DIGMA Plane 7565N 3G має вбудований Power bank та захищений корпус

Пристрій оснащений потужним акумулятором до 4100 міліампер годин, який дозволяє значно продовжити автономний час роботи планшета. А вбудований Power Bank з повнорозмірним USB-портом підзарядить будь-які ґаджети користувача в поїздці.

DIGMA Plane 7565N 3G
Зручний захищений планшет DIGMA Plane 7565N 3G

Новинка орієнтована на тих, хто планує користуватися планшетом як вдома, так і на відпочинку.

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Технічні характеристики DIGMA Plane 7565N 3G:

  1. Діагональ екрану: 7 дюймів (17,78 сантиметрів)
  2. Роздільна здатність: 1024 × 600 точок
  3. Тип екрану: IPS
  4. Сенсорний екран Multitouch: Так
  5. Процесор: Mediatek sc7731c 1.3ГГц
  6. Об'єм оперативної пам'яті: 1024 МБ
  7. Об'єм вбудованої пам'яті: 16 ГБ
  8. Підтримка карт пам'яті microSD: Так
  9. Максимальний об'єм карт пам'яті: 64 ГБ
  10. Операційна система: Android 7.0 Nougat
  11. Основна камера: 2 Мп
  12. Фронтальна камера: 0.3 Мп
  13. Підтримка технології Bluetooth: Так
  14. Версія Bluetooth: 4.0
  15. Підтримка технології Wi-Fi: Так
  16. Стандарт Wi-Fi: 802.11 b / g / n
  17. Підтримка технології 3G: Так
  18. Вбудований модуль GPS: Так
  19. Роз'єм micro USB: Так
  20. Ємність акумулятора: 4100 міліампер годин
  21. Колір: чорний

Ціна та дата релізу DIGMA Plane 7565N 3G

Варто зазначити, що планшет вже надійшов у продаж і його ціна становить всього 80 доларів (близько 2 100 гривень).

Теги: Ґаджети Техно планшети Китай Ціни
Джерело: 24 Канал
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