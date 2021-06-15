Дипломати відмовили Байдена від спільної пресконференції з Путіним, – ЗМІ

Очільник США Джо Байден повинен відмовитися від спільної пресконференції з Володимиром Путіним за підсумком їхньої зустрічі у Женеві. Це може відсунути приватні переговори президентів на другий план.

Такі рекомендації дали Байдену група дипломатів та експертів, повідомляє видання Axios.

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Видання зазначає, що ці консультації демонструють, наскільки Байден хоче бути добре підготовленим, "спираючись на досвід офіційних осіб, які не з чуток знайомі з тактикою і вивертами колишнього полковника КДБ".

Група закликала Байдена не проводити спільну пресконференцію з Путіним і не давати йому можливість спробувати відсунути на другий план приватні переговори новими публічними пропозиціями,

– мовиться у повідомленні.

Раніше Байден пояснив, що вирішив не проводити спільну пресконференцію з Путіним в Женеві, тому що не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів. Білий дім заявив, що Байден проведе окрему пресконференцію після саміту.

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