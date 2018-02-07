Дипломати назвали роль України в підготовці запуску Falcon Heavy
06:49, сьогодні 2158 Читать новость на русском
Українські "Авіалінії Антонова" взяли безпосередню участь у підготовці запуску ракети-носія Falcon Heavy.
Про це повідомили у прес-службі посольства України в США.
SpaceX 6 лютого успішно запустила ракетоносій Falcon Heavy з космодрому на мисі Канаверал.
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Українські "Авіалінії Антонова" надали свій літак Ан-124-100 "Руслан" для перевезення складових ракети під час підготовчого процесу.
Мова йде про частину головного обтічника ракети з габаритами, які здатний вмістити тільки такий потужний вантажний літак як український "Руслан",
пояснили у посольстві.
Місяць тому український літак подолав 3 613 км протягом 4,5 годин, забезпечивши доставку складової ракети Falcon Heavy.
Джерело: 24 Канал
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