Дипломатична війна триває: Україна у відповідь вишле російського дипломата

Україна найближчим часом вишле російського дипломата. У МЗС повідомили, що роблять це у відповідь на дії Росії.

Україна оголосить про висилку російського дипломата найближчим часом. Про це 26 квітня повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Відповідь на провокацію

Міністерство закордонних справ України оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України.

Таке рішення тільки підтверджує обраний Росією курс на подальше загострення з Україною. Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України,

– сказав Ніколенко.

Речник також пояснив, що висилка одного співробітника посольства України в Росії – це "чергова провокація російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ в Росії".

На думку Ніколенка, рішення Росії 26 квітня про оголошення дипломата посольства України в Москві "persona non grata "позбавлене логіки, не має під собою ніяких причин".