"Діра" в бюджеті: через що затримують виплату стипендій таіндексацію пенсій

У лютому частина населення не отримала виплат, а індексацію пенсій перенесли на півроку. Чому так сталося, що буде далі та звідки в нас "діра" в бюджеті, розповідаємо у матеріалі сайту 24 каналу.

Що з бюджетом зараз

Всього за рік "діра" у бюджеті зросла на третину. На кінець 2019 дефіцит бюджету становив 78 мільярдів гривень. За перші два місяці 2020 додалися ще 17,2 мільярда, що загалом становить понад 95 мільярдів гривень.

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Проблема в тому, що Україні не лише не вистачає грошей на різні програми на виплати, а й потрібно виплачувати борги іноземним партнерам та інвесторам. На 2020 рік припадає пік виплат за борговими зобов'язаннями – 16,8 мільярда доларів.

Які виплати затримують

Індексація пенсій

Спочатку вважали, що щорічна індексація пенсій відбудеться у березні, оскільки цього ж місяця її проводили минулого року. Тоді виплати зросли на 17-18%.

Проте зараз у бюджеті немає грошей для проведення індексації. Колишня міністерка соціальної політики заявила у Facebook, що індексацію проведуть у вересні цього року.

Цьогорічне оновлення, як попереднє, відбудеться з урахуванням рівня середньої зарплати та інфляції. За підрахунками ексочільниці Мінсоцполітики, цьогоріч пенсії в середньому зростуть на 216 гривень.

Щоб проіндексувати пенсії цього місяця (у березні - ред.), додатково знадобилося б близько 2,2 мільярда гривень. Тобто, за десять місяців – близько 22 мільярдів гривень, а з урахуванням підвищення пенсій іншим категоріям пенсіонерів, зокрема, військових пенсій – близько 30 мільярдів гривень цього року,

— підрахував екс-міністр соціальної політики Андрій Рева.

Як індексують пенсії?При індексації беруть до уваги 2 фактори – середня заробітна плата та інфляція. Середня зарплата за рік зросла на 16%, із запланованими на 1 липня та 1 грудня цього року підняттями "мінімалки", вона може знову вирости. Інфляція ж навпаки скоротилася і в 2019 становила 4,1%. Зважаючи на це, пенсії можуть підвищити на 10-11%

Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для індексацій потрібні гроші з бюджету. Наразі такої можливості нема, але пообіцяв, що цього року індексаціям бути. Шмигаль додає, що потрібно переглянути держбюджет 2020 та збільшити видатки на пенсії та інші соцвиплати.

Стипендії та медобслуговування

Студенти, які зазвичай отримують стипендію після 17 числа, у лютому її не отримали. У МОН обіцяють, що стипендії за лютий надійдуть у березні і надалі затримок не буде. Зазначають, що причина – не в бюджетній "дірі", а по суті в бюрократії.

Через те, що зараз затверджують десятки паспортів бюджетних програм, серед яких – паспорт з виплат стипендій, студенти в деяких вишах отримають кошти за лютий на місяць пізніше,

– повідомляють у пресслужбі МОН.

Крім стипендій не затвердили ще низку бюджетних паспортів. Всього, за даними Державної казначейської служби, станом на 6 березня не надійшло 114 паспортів бюджетних програм. Паспорт на виплати стипендій затвердили, тому надалі затримок не повинно бути. Натомість паспорт на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення (72 мільярди гривень) ще не затвердили.

Загалом у лютому не провели касових видатків на майже 33 мільярди гривень, а це 41,1% від плану. Половина з цих невиконаних видатків – зарплати, стипендії та пенсії.

Чи будуть затримки й надалі

Такі виплати як зарплати, пенсії, стипендії чи соціальні допомоги – гарантовані державою. Якщо на них немає грошей у відповідному фонді, то гроші беруть з бюджету. Так було з пенсіями.

За словами колишнього прем'єра Гончарука, дефіцит Пенсійного фонду у січні 2020 становив понад 173 мільярдів гривень.

Обсяг асигнувань на фінансування пенсійних програм становить 172,576 мільярда гривень. Звертаю увагу, що бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік є збалансованим,

— написав Гончарук.

Тобто гроші, яких не вистачало, взяли із загального бюджету. У 2020 році буде значна нестача грошей у бюджеті, але від цього не мають затримувати виплати. Натомість можуть економити на інших програмах, як-от будівництво доріг. Також можуть відкладати планові підвищення виплат, як вже зробили з індексацією пенсій.

Чому з'явився дефіцит бюджету

За перші два місяці 2020 року дефіцит бюджету склав 17,2 мільярди гривень за даними Міністерства фінансів. З них 13 мільярдів за січень і 4,2 мільярда за лютий. Таким чином надходження у бюджет за 2 місяці на 12% нижчі, ніж очікували.

На це є кілька причин. Основна причина – зміцнення гривні. Цей, здавалося б, позитивний процес негативно впливає на економіку. Україна активно торгує з іншими країнами. Зміцнення гривні робить українські послуги та продукти дорожчими для іноземних партнерів. Здебільшого українські виробники зберігають ціни в іноземній валюті і таким чином просто отримують менше доходів у гривні.

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Понад 80% дефіциту бюджету спричинили низькі надходження з митниці.

Як курс гривні впливає на надходження з митниціПояснюємо на прикладі. За 2019 рік гривня зміцнилася приблизно на 16%. Це означає, що за той самий імпортний товар у доларі сплачували на 16% менше наприкінці року, ніж на початку. І хоч гривня втратила у ціні на початку 2020, вона все ж міцна.

У бюджеті 2020 року гривню заклали на рівні 27 до долара. Наразі гривня коливається біля 25 за долар, що на 7,5% менше. Тому й розмитнення приносить менше грошей, ніж очікували. Крім того, деякі акцизи, зокрема на пальне, прикріплені до курсу євро. Тому надходження зі сплат акцизів теж нижче.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу

Цікаво, що Китай довгі роки навмисно знецінював свою валюту, щоб продавати товари та послуги на міжнародному ринку дешевше.

Є й позитивна сторона зміцнення гривні – обслуговувати зовнішній борг тепер дешевше, оскільки ми позичаємо в євро або долару, які відносно гривні впали.

Де взяти гроші

Україна може вкотре позичити гроші. Найвигіднішим варіантом є кредит від МВФ, який ми зазвичай беремо під 3%. Та з цим наразі проблеми. Програму мали затвердити ще в лютому, проте Україна не виконала вимог кредитора – прийняття закону про неможливість повернення банків ексвласникам, завершення розпочатих реформ та врегулювання тарифів.

Залучення грошей шляхом розміщення ОВДП. Міністерство фінансів робить це щотижня. Зокрема лише у лютому таким чином залучили майже 16 мільярдів гривень в середньому під 10% річних.

Проте новопризначений міністр фінансів Ігор Уманський раніше заявляв, що вважає розміщення ОВДП аферою, а реформи від МВФ – "а-ля реформами". Тож наразі невідомо як новий Кабмін збирається наповнювати і без того малий бюджет.

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Як правило, країни, які стикаються з подібного роду проблемами, можуть збільшувати ставку ПДВ. Не різко, на 1-2 процентних пункти. Це може бути додатковим компенсатором. Але є ризик, що у такому випадку буде збережено високий рівень "тіні" в економіці,

– зазначив економіст Олег Устенко у коментарі РБК-Україна.

Новий прем'єр-міністр вже анонсував перегляд бюджету 2020. Планують збільшити видатки на соціальні виплати та переглянути курс гривні.