Директор МАГАТЕ після України прибув до Росії задля перемовин
31 березня 2022 , 21:28Читать новость на русском
Джерело:твітер МАГАТЕ
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув до Росії для перемовин щодо забезпечення безпеки ядерних об'єктів в Україні. Гроссі вирішив відвідати Росію після того, як побував в Україні.
Гроссі проведе переговори з росіянами 1-го квітня
Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії 31-го березня прибувавдо Калінінграда. Він планує 1-го квітня провести переговори з російською стороною.
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Зустріч Гроссі з високопоставленими російськими особами має відбутися зранку.
Генеральний директор МАГАТЕ щойно прибув до Калінінграда для переговорів із високопоставленими російськими офіційними особами завтра вранці,
– йдеться у повідомленні МАГАТЕ.
Росія захопила дві АЕС в Україні
- Зауважимо, що Гроссі прибув на переговори у Росію на фоні окупації російськими військовими двох АЕС в Україні.
- Окупанти 24 лютого захопили Чорнобильську АЕС. Уже 4 березня ворог окупував ЗАЕС, де обстрілами спричинив пожежу.
- На Запорізькій АЕС були помічені працівники російської державної компанії Росатом.
- За попередньою інформацією, частина росіян покинула ЧАЕС через опромінення.
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