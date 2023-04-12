Замість відступу він подвоїв зусилля, – директор ЦРУ заявив, що Путін все ще вірить у перемогу

ЦРУ вважає, що президент Росії Владімір Путін "несерйозно ставиться до переговорів на цьому етапі" війни в Україні. Тому саме "прогрес України на полі бою, швидше за все, визначатиме перспективи дипломатії" для припинення конфлікту, що триває.

Відповідну заяву зробив директор ЦРУ Білл Бернс. Вперше з моменту витоку секретних військових документів США Бернс підкреслив важливість запланованого контрнаступу України, заявивши, що "багато чого поставлено на карту в найближчі місяці".

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Путін вважає, що може перемолоти Україну і Захід

"Замість того, щоб відступити, він подвоїв темп", – сказав Бернс про Путіна, додавши, що російський президент вважає, що може перемолоти Україну і Захід.

Директор ЦРУ особливо відзначив, що Україна продовжує захищати Донбас, ситуація в якому, як йдеться в одному з витоків розвідувальних документів, швидше за все, "заходить у глухий кут".

"Російська кампанія виснаження на Донбасі, ймовірно, наближається до глухого кута, що перешкоджає досягненню мети Москви – захопити весь регіон у 2023 році", – йдеться в одному із секретних документів.

"Справжні країни дають відсіч", – заявив Бернс, додавши, що Україна та її президент зробили саме це. "Путін глибоко помилявся" у своїх припущеннях щодо України перед війною, додав Бернс.

Бернс наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку США, в тому числі через обмін розвідувальною інформацією, в той час, коли витік секретних документів ставить під сумнів бачення конфлікту адміністрацією.

Україна готується до контрнаступу