Директор ФБР попередив контррозвідку США про серйозну загрозу з боку Росії

Втручання Москви в американський виборний процес є серйозним викликом для контррозвідки країни та великою політичною загрозою.

Москва має занадто багато досвіду, аби недооцінювати рівень загрози, зазначив директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей, пише "Радіо Свобода".

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Так, враховуючи присутність російських шпигунів у США та історію операцій Кремля з політичного впливу, Росія продовжить адаптувати та вдосконалювати свою тактику.

Зі свого боку, The New York Times зазначає, що в американській адміністрації намагаються протистояти, блокувати і послаблювати операції російської розвідки. Однак бракує координації на високому рівні. Видання зазначає,що президент США Дональд Трамп приділяє мало уваги попередженням про російське втручання. Натомість він вважає будь-яку дискусію на цю тему посяганням на законність його перемоги в президентських виборах в 2016 році.

Як Росія втручалась у американські вибори?Американські спецслужби з'ясували, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа, який у підсумку й став президентом США. Росія будь-які обвинувачення відкидає.



У листопаді 2018 року адвокати Білого дому надали Мюллеру письмові відповіді Трампа на питання про втручання РФ у вибори. Пізніше адвокати Трампа заявили, що президент США більше не буде відповідати на додаткові питання.



За даними The New York Times, під час президентської кампанії 2016 року та після виборів Дональд Трамп і його оточення контактували з представниками Росії або посередниками не менше ніж 100 разів.

Зазначимо, спеціальний прокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер завершив розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Загалом воно тривало два роки. За інформацією американських ЗМІ, Мюллер у своєму звіті не рекомендує жодних додаткових обвинувальних висновків.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного американського президента, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування, що вели Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер, мало з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на посаду президента США.