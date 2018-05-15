Дитячий годинник від Xiaomi отримає деякі важливі функції телефона

Дитячий годинник Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C може не тільки показувати час, а й використовуватись замість телефону. Проте він матиме не всі функції.

Про це повідомляє China Review.

Читайте також: Камери у смартфонах Xiaomi можуть стати найкращими у світі

Пристрій оснащений екраном PMOLED і виконаний в корпусі з силікону. Ремінець та сам корпус можна придбати в блакитному та помаранчевому кольорах. Варто зазначити, що ґаджет доволі легкий, адже важить всього 37,8 грама.

Головною особливістю Mi Bunny Children є наявність слота для nano SIM. Тому годинник можна використати не лише для спостережень за часом, але й як телефон. За допомогою годинника ваша дитина зможе зателефонувати на один з десяти номерів, які записані в пам'ять пристрою.



Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C має слот для nano SIM

Також годинник надає можливість надіслати сигнал про небезпеку, це можна зробити затиснувши одну із кнопок. Тоді батьки отримають координати дитини (так, в наявності GPS) і 7 секунд аудіозапису, що відбувається. З метою безпеки можна вказати, від яких номерів приймати вхідні дзвінки. Mi Bunny Children підтримує також Wi-Fi.

Читайте також: Xiaomi презентувала новий лазерний 100-дюймовий телевізор Fabulus F1

Наразі оголошена ціна Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C 31 долар (близько 811 гривень). Продаж розпочнеться вже сьогодні в таких магазинах, як Mi mall, Tmall, Jingdong і Suning.