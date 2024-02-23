Дива не сталося: у Дніпрі тіло чоловіка дістали з-під завалів потрощеного "Шахедом" будинку

Вночі російські дрони-камікадзе вдарили по дев'ятиповерхівці у Дніпрі. Рятувальники витягнули з-під завалів тіло чоловіка.

Раніше зазначалося, що безвісти зниклими вважалися дві людини. Рятувальники сподівалися, що чоловіка не було вдома і він зміг пережити російську атаку – однак дива не сталося.

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Тіло чоловіка знайшли

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що рятувальникам вдалося знайти тіло чоловіка, якого до цього вважали зниклим безвісти.

З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі. Щирі співчуття близьким,

– зазначив він.

Рятувальники продовжують роботу на місці удару / Сергій Лисак

Водночас продовжуються пошуки жінки, яка ймовірно була вдома під час російського удару по місту.

Наслідки російського терористичного акту у Дніпрі / Сергій Лисак

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