Діяти разом проти гібридних атак, – Зеленський провів розмову з главою Євроради

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Євроради. Зокрема обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні Польщі.

Політики домовились діяти спільно. Про це Володимир Зеленський написав у твітері 15 листопада.

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Зеленський допомовився про спільні дії з Шарлем Мішелем

"Обговорив з Шарлем Мішелем ситуацію на кордоні ЄС і Білорусі, а також інші виклики безпеки в регіоні,

– написав президент.

Він пояснив, що під час розмови вони домовились:

узгодити подальші кроки для врегулювання цієї кризи;

діяти спільно проти гібридних атак.

До речі, 15 листопада речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що наразі прикордонники не зафіксували спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі в Україну. Однак готуються і до таких варіантів.

Мігранти на польсько-білоруському кордоні: коротко

Криза на польсько-білоруському кордоні розпочалась 8 листопада. Саме тоді там помітили тисячі мігрантів. Станом на 15 листопада ситуація загострилась – Польща повідомила, що білоруси зігнали до кордону приблизно 3,5 тисячі мігрантів.

ЗМІ повідомили, що у ЄС затвердили новий пакет санкцій проти Білорусі.

Через загрозу потоку мігрантів до кордону України 14 листопада у Луцьку відбулася нарада. На ній обговорили питання оборони кордону з Білоруссю.

Секретар РНБО Олексій Данілов схарактеризував події на кордоні як "чергову спецоперацію Росії".

11 листопада очільник МВС Денис Монастирський заявив, що білорусько-український кордон охоронятимуть 8,5 тисяч військових.

Повний текст публікації Володимира Зеленського:

Обговорювали з Шарлем Мішелем ситуацію на кордоні ЄС та Білорусі та інші виклики безпеки в регіоні. Домовилися узгодити подальші дії. Ми повинні діяти разом проти гібридних атак.