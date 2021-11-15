Діяти разом проти гібридних атак, – Зеленський провів розмову з главою Євроради

15 листопада 2021 , 21:44
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Євроради. Зокрема обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні Польщі.

Політики домовились діяти спільно. Про це Володимир Зеленський написав у твітері 15 листопада. 

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Зеленський допомовився про спільні дії з Шарлем Мішелем

"Обговорив з Шарлем Мішелем ситуацію на кордоні ЄС і Білорусі, а також інші виклики безпеки в регіоні,
– написав президент. 

Він пояснив, що під час розмови вони домовились:

  • узгодити подальші кроки для врегулювання цієї кризи;
  • діяти спільно проти гібридних атак.

До речі, 15 листопада речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що наразі прикордонники не зафіксували спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі в Україну. Однак готуються і до таких варіантів.

Мігранти на польсько-білоруському кордоні: коротко

  • Криза на польсько-білоруському кордоні розпочалась 8 листопада. Саме тоді там помітили тисячі мігрантів. Станом на 15 листопада ситуація загострилась – Польща повідомила, що білоруси зігнали до кордону приблизно 3,5 тисячі мігрантів
  • ЗМІ повідомили, що у ЄС затвердили новий пакет санкцій проти Білорусі. 
  • Через загрозу потоку мігрантів до кордону України 14 листопада у Луцьку відбулася нарада. На ній обговорили питання оборони кордону з Білоруссю.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов схарактеризував події на кордоні як "чергову спецоперацію Росії". 
  • 11 листопада очільник МВС Денис Монастирський заявив, що білорусько-український кордон охоронятимуть 8,5 тисяч військових

Повний текст публікації Володимира Зеленського:

Обговорювали з Шарлем Мішелем ситуацію на кордоні ЄС та Білорусі та інші виклики безпеки в регіоні. Домовилися узгодити подальші дії. Ми повинні діяти разом проти гібридних атак.

Автор: Діана Квасневська