Діємо елегантно й диктуємо умови: ЗСУ змушують росіян розкривати вогневі позиції біля Кліщіївки

Ситуація поблизу Бахмута залишається напруженою. Проте ЗСУ північніше та південніше міста продовжують тиснути на ворога. А також у Кліщіївці, що поблизу Бахмута, потужно працюють наші Сили оборони.

Військовий експерт Владислав Селезньов наголосив, що російські загарбники, розуміючи складність ситуації для них в Кліщіївці, стягуються на цю невеличку ділянку фронту всі можливі сили та засоби, які можуть назбирати довкола. Про це він розповів 24 Каналу.

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Знищуємо артилерію

Всі свої сили ворог кидає на те, щоб не допустити виходу українських захисників на трасу, що з'єднує тимчасово окуповані Бахмут та Горлівку. Він докладає чимало зусиль, щоб це реалізувати.

Проте українські сили діють елегантно та диктують у Кліщіївці умови окупантам, змушуючи рефлексувати,

– підкреслив військовий експерт.

Завдяки поступу вперед українських захисників росіяни змушені викривати власні вогневі позиції артилерії. Окупанти активно використовують артилерійську компоненту, а наші сили фіксують місце розташування російських гармат і працюють в рамках контрбатарейної боротьби, щоб знищити їхні артилерійські позиції.

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Зайняли панівні висоти

"За останній час ворог зазнає значних втрат зокрема артилерії. Щодоби ми знищуємо від 20 до 30 одиниць артилерії. Це створює значні проблеми для противника, тому що він змушений постійно підтягувати нові гармати. Крім того, він не може почувати себе у безпеці", – наголосив він.

Оскільки запеклі бої тривають на півночі та півдні від Бахмута, російські гарнізони в самому місті змушені реагувати. Так, на деяких ділянках у західній частині Бахмута росіян вже немає. Вони передислокуються ближче до цента міста.

"Водночас наші сили довкола Бахмута розташовані на панівних висотах і бачать рух особового складу та техніки ворога в місті", – зазначив Владислав Селезньов

Що відбувається поблизу Бахмута

Станом на 6 липня на Бахмутському напрямку ЗСУ відбивають атаки ворога на південь від Берхівки та Богданівки у Донецькій області.

Водночас Сили оборони проводять наступальні операції південніше та північніше Бахмута. А також продовжують закріплятись на звільнених позиціях.

Раніше заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр заявляла про те, що на Бахмутському напрямку наші захисники просуваються на південному фланзі. Водночас окупанти опинились у пастці у самому місті й не мають можливості вийти за межі Бахмута.