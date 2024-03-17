Ранок починається зі звільнених територій: російські добровольці передали привіт "з дому"

Російські добровольці продовжують проведення операцій на території країни-агресорки. Зокрема, бійці легіону "Свобода Росії" передали вітання "з дому".

Окрім цього, вони дали багатообіцяльний натяк на чергові успіхи під час операції проти путінського режиму. Однак деталей поки не повідомляють.

Дивіться також Справжня опозиція Путіну: що відомо про РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон

Вітання легіону

Зранку 17 березня легіон "Свобода Росії" виклав загадковий пост у власному телеграм-каналі. Вони прикріпили фото з прапором та передали вітання з Батьківщини російських добровольців.

Ранок починається не з кави, а зі звільнених територій. Передаємо привіт з дому,

– написали в легіоні.

Російські добровольці поділилися фото, що інтригує / легіон "Свобода Росії"

Успіхи повстанців

Очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував події у Бєлгородській і Курській областях Росії. Він зазначив, що все, що так відбувається – це внутрішньодержавне питання, адже там з обох боків воюють росіяни. Він додав, що повстанці не збираються найближчим часом закінчувати – вони будуть робити все, на що їм вистачить сил.

Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський раніше розповів, що добровольці контролюють селище Козинки. Бої тривають на лінії від Тьоткіна до Грайворона і Шебекіна – там сіра зона.

Бійці Легіону "Свобода Росії" повідомляли, що готові до переговорів з Москвою щодо обміну селища Тьоткіно на Мелітополь. Кирило Буданов заявив, що з радістю погодився б на такий обмін, однак станом на зараз про це говорити зарано.